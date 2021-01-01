पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

इतिहास शिक्षण अधिगम:काॅलेज में इतिहास शिक्षण अधिगम विषय पर दूसरे दिन भी हुआ व्याख्यान

बांदीकुई2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आयुक्तालय कालेज शिक्षा एवं राजेश पायलट राजकीय कालेज के संयुक्त तत्वावधान में यहां ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे इतिहास विषय अधिगम कार्यक्रम के दूसरे दिन भी व्याख्यान कार्यक्रम हुए।कालेज प्राचार्य प्रो. सुनीता विजयवर्गीय की मौजूदगी में कार्यक्रम समन्वयक डॉ संगीता नागरवाल ने प्रतिवेदन सत्र से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राजकीय कालेज अजमेर से डॉ लता अग्रवाल ने गत दिवस का प्रतिवेदन पेश किया। प्रथम सत्र में डॉ रजनीकांत पंत ने संग्रहालय और इतिहास शिक्षण विषय पर व्याख्यान देते हुए बताया कि किस प्रकार मानव की विकास यात्रा रही और संग्रह करने की प्रवृति का विकास हुआ। द्वितीय सत्र में डॉ विकास नौटियाल ने इतिहास अध्ययन के बदलते आयाम विषय पर व्याख्यान में बताया कि कैसे समय के साथ साथ इतिहास लेखन व अध्ययन में परिवर्तन आया और भविष्य में किन विषयों पर इतिहास लेखन की आवश्यकता है। तृतीय सत्र में डॉ विश्राम मीना ने इतिहास के काल विभाजन पर अपना वक्तव्य पेश करते हुए बताया कि प्राचीनकाल, संक्रमण काल,संधि काल व आदि इतिहास का काल विभाजन कैसे किया जा सकता है। अंत में कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉ कमलेश कुमार सारसर ने सभी वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर डॉ बीडी रावत, डॉ विनोद कुमार, डॉ संपतराम रैगर, श्रीमती प्रियंका नामा, विशाल अग्रवाल सहित अन्य मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser