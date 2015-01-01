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एसडीएम को सौंपा ज्ञापन:पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर रेल मंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बांदीकुई2 घंटे पहले
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कोरोना महामारी के चलते देश में बंद पैसेंजर ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग उठने लगी है। इसी को लेकर बांदीकुई क्षेत्र में शराबबंदी जिला अध्यक्ष विनेश वर्मा के नेतृत्व में रेल मंत्री के नाम बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को ज्ञापन सौंपकर पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की। शराबबंदी जिला अध्यक्ष विनेश वर्मा ने बताया कि देश में कोरोना महामारी में चुनाव हो सकते हैं ,रैलियां हो सकती है, मेट्रो ट्रेनें चल बस चल सकती है तो देश में पैसेंजर ट्रेन भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार चलाई जा सकती है। जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी एवं गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान एडवोकेट पूनम रिहाना, सलमान मंसूरी, जगदीश सैनी, बनवारी लाल सैनी, नरेश, रोशनलाल एवं अन्य लोग मौजूद थे।

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