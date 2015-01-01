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सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन:15 दिन में तीसरी बार रद्द हुआ पूजा सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन

बांदीकुई2 घंटे पहले
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रेलवे को जम्मू तवी-अजमेर पूजा सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन 15 दिन में तीसरी बार रद्द करना पड़ा है। इसके पीछे रेलवे प्रमुख वजह किसान आंदोलन को बता रहा हैं, लेकिन रेलवे द्वारा बार-बार इस ट्रेन के संचालन को कैंसिल करने से यात्री परेशान हैं। रेलवे ने दीपावली त्यौहार को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 को देशभर में त्योहार स्पेशल के नाम से कुछ यात्री ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की थी। जिसमें 20 अक्टूबर से जम्मू तवी-अजमेर पूजा सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन करना भी निर्धारित किया था, लेकिन उस दौरान पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण ट्रेन का संचालन रोकना पड़ा। इसके बाद रेलवे ने फिर से 26 अक्टूबर से पूजा सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू करने की घोषणा की, लेकिन किसान आंदोलन कारण इसका संचालन रोक दिया। इसके बाद फिर से रेलवे ने 5 नवंबर 2020 इस ट्रेन का संचालन शुरू करने की घोषणा करते हुए टाइम टेबल भी जारी कर दिया।

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