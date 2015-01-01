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रेलवे:35 दिन में पार्किंग से रेलवे को मात्र 60 रुपए की आय

बांदीकुई3 घंटे पहले
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कोरोना काल में संचालित की जा रही है कुछ यात्री ट्रेनों के यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हुए रेलवे द्वारा जंक्शन पर शुरू की गई पार्किंग यात्रियों को रास नहीं नजर नहीं आ रही है।

35 दिनों के अंदर इस पार्किंग से रेलवे को मात्र 60 रुपए की राजस्व प्राप्त हुई है। जबकि पार्किंग में रेलवे ने डेढ़ लाख रुपए महीने की तीन टीटीई की डयूटी लगा रखी है। रेलवे ने 8 माह से बांदीकुई जंक्शन पर बंद पार्किंग को 15 अक्टूबर को चालू कर दिया। इस बार पार्किंग ठेके पर संचालित करने की जगह रेलवे में खुद ही इसका संचालन किया। पार्किंग संचालन का जिम्मा टीटीई को सौंपा। 35 दिन से संचालित हो रही इस पार्किंग में अभी तक कुल 6 यात्रियों ने ही अपनी बाइक खड़ी की है। इससे रेलवे को मात्र 60 रुपए की राजस्व प्राप्त हुई है ।जबकि तीन शिफ्ट में संचालित हो रही पार्किंग में प्रत्येक शिफ्ट में एक टीटीई तैनात रहता है।

ऐसे में यहां रोजाना डेढ़ लाख रुपए महीने के तीन टीटीई तैनात रहते हैं। रेल सूत्रों ने बताया कि बांदीकुई जंक्शन से वर्तमान में 8 से 10 यात्री ट्रेनों का संचालन हो रहा है। यात्री बाहर भी 200 से 300 के बीच ही चल रहा है।

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