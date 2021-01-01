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प्रशिक्षण कार्यक्रम:काॅलेज में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से

बांदीकुई5 घंटे पहले
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आयुक्तालय कालेज शिक्षा जयपुर व इतिहास विभाग की ओर से राजेश पायलट राजकीय कालेज में इतिहास विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 फरवरी से आयोजित होगा। कालेज प्राचार्य प्रो. सुनीता विजय ने बताया कि प्रशिक्षण रोजाना 2:30 घंटे का होगा। कार्यक्रम जूम पर ऑनलाइन होगा। कार्यक्रम संयोजक डॉ संगीता नागरवाल ने बताया कि कार्यक्रम में चेयरपर्सन आयुक्त संदेश नायक होगे। को चेयरपर्सन अतिरिक्त आयुक्त बीएल गोयल व प्राचार्य प्रो. सुनीता विजय होगी।

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