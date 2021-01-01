पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नियुक्ती:सुनील बैसला करौली के पर्यवेक्षक नियुक्त

बांदीकुई2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दौसा जिला शूटिंग बॉल संघ के सचिव सुनील बैसला को राजस्थान शूटिंग बॉल संघ द्वारा करौली जिला शूटिंग बॉल संघ के चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए करौली का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राजस्थान शूटिंग बॉल संघ के सचिव दयानन्द उपाध्याय ने बताया कि दिनांक 6 फरवरी को करौली मे आयोजित होने जा रहे करौली जिला शूटिंग बॉल संघ की कार्यकारिणी के चुनाव के लिये दौसा जिला शूटिंग बॉल संघ के सचिव सुनील बैसला को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। करौली जिला शूटिंग बॉल संघ ने चुनाव के लिए शैलेंद्र कुमार कौशिक को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। राजस्थान शूटिंग बॉल संघ के सचिव उपाध्याय ने बताया कि चुनाव सम्पन्न करवा कर पर्यवेक्षक सुनील बैसला अपनी रिपोर्ट राज्य संघ को प्रस्तुत करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser