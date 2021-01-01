पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रतिभा सम्मान समारोह:सर्व समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 14 को

बांदीकुई4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पूर्व केंद्रीय मंत्री किसान नेता स्व.राजेश पायलट की जयंती को लेकर इस बार 14 फरवरी को राजेश पायलट चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल गुर्जर विकास संस्थान के सयुक्त तत्वावधान में राजेश पायलट भवन भाण्डेडा बांदीकुई में सर्वसमाज का प्रतिभा सम्मान समारोह होगा।विवाह सम्मेलन 16 कोलालसोट|सर्व समाज सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में पंचम सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन 16 फरवरी को आयोजित होगा। संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष देशराज बड़ोदिया ने बताया कि सम्मेलन कोरोना संक्रमण के कारण सम्मेलन में भाग लेने वाले जोडा अपने निवास स्थान से विवाह कर सकेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser