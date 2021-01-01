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रेल सेवा:आगरा फोर्ट के बांदीकुई में स्टॉपेज के लिए 9 जून को घोषणा की थी, 5 फरवरी से दौड़ेगी ट्रेन, लेकिन आदेश को भूला रेलवे

बांदीकुई5 घंटे पहले
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  • काफी प्रयासों के बाद पूरी हुई थी मांग, अब फिर निराशा, शहरवासियों में आक्रोश

शहर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद सांसद जसकौर मीना के प्रयास रेलवे ने 8 महीने पहले अजमेर – आगराफोर्ट सुपरफास्ट ट्रेन का बांदीकुई जंक्शन पर स्टॉपेज के 1 जून को आदेश जारी कर दिए थे। कोरोना काल होने से ट्रेन का संचालन बंद रहा। 5 फरवरी से फिर से दौड़ने वाली इस ट्रेन का बांदीकुई में ठहराव नहीं करने से शहर के लोगों में रेलवे के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है।करीब दो साल पहले अजमेर–आगराफोर्ट के बीच इस ट्रेन का संचालन शुरु हुआ था। उस समय रेलवे ने इस का ठहराव दौसा रेलवे स्टेशन पर कर दिया था। लेकिन बांदीकुई जंक्शन पर राजस्व व रोजाना का यात्रीभार अधिक होने के बावजूद रेलवे ने इस ट्रेन का बांदीकुई जंक्शन पर स्टॉपेज नहीं रखा। इसके बाद से ही लोग व राजनेता रेल अधिकारियों से इस ट्रेन का बांदीकुई जंक्शन पर ठहराव करने की मांग करने लगे। क्षेत्रीय सांसद जसकौर मीणा ने भी रेलवे की बैठकों में इस ट्रेन का बांदीकुई जंक्शन पर स्टॉपेज करने की मांग रखी थी। इसके उपरांत रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर ने 9 जून 2020 को बांदीकुई जंक्शन पर अजमेर – आगराफोर्ट सुपरफास्ट ट्रेन का 6 महीनों के लिए प्रायोगिक तौर पर ठहराव करने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन उस दौरान कोरोना काल होने से ट्रेनों का संचालन बंद था। लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना समाप्त होने के बाद जब भी इस ट्रेन का संचालन शुरु होगा तो इस ट्रेन का बांदीकुई वासियों को लाभ मिलेगा। अब रेलवे 5 फरवरी से इस ट्रेन का फिर से संचालन शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें बांदीकुई जंक्शन पर इसका ठहराव नहीं रखा।

अप-डाउन करने वालों की पहली पसंद अजमेर – आगराफोर्ट ट्रेन का बांदीकुई जंक्शन पर ठहराव होगा तो इससे सबसे ज्यादा डेली पैसेंजरों के मिलेगा। जयपुर, दौसा और आगरा के अलावा भरतपुर की ऒर बांदीकुई से बड़ी संख्या में अपडाउन करने वाले यात्री आते है। ऐसे में यह ट्रेन सुबह अजमेर से चलकर सुबह 9:20 बजे बांदीकुई जंक्शन पहुंचती है। शाम को वापसी में यह ट्रेन 5:15 बजे बांदीकुई आती है। ऐसे में अपडाउन करने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधायुक्त ट्रेन है।

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