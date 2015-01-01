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यात्रियों को परेशान:रेलवे स्टेशन पर टंकियों में पानी, लेकिन टोटियों में ठोक दी लकड़ियां

बांदीकुई2 घंटे पहले
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रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पीने के पानी इंतजाम के नाम पर रेलवे द्वारा यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। यहां टंकियों में पानी तो है लेकिन इन पर लगे नलों पर टोटियो के स्थान पर रेलवे ने लकड़िया ठोक दी। इससे यात्रियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर रेलवे अधिकारियों के ऑफिस के ठीक सामने स्थित टंकियों में रोजानापानी भरा रहता है लेकिन नलों पर लगी तो टोटिया खराब हो गई ।रेलवे ने इनके स्थान पर नई टोटिया नहीं लगा कर इन नलों में लकड़ी ठोक दी। इससे यात्री पानी पीने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। यही हालात प्लेटफार्म नंबर 2 वह 3 पर भी है। यात्रियों ने बताया कि इस बारे में रेलवे अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

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