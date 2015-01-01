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आरक्षण की मांग:आरक्षण की मांग को लेकर युवा गुर्जर महासभा ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

बांदीकुई2 घंटे पहले
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युवा गुर्जर महासभा तहसील अध्यक्ष ओमप्रकाश गुढा के नेतृत्व में गुरुवार को समाज के लोगों ने एसडीएम के नाम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरक्षण की मांग पूरी करने की मांग रखी। ज्ञापन में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह गुर्जर व प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट महावीर डोई ने बताया कि सरकार गुर्जरों की सभी मांगों को मानकर समाज को राहत देने का कार्य करें। उन्होंने बताया युवा गुर्जर महासभा आंदोलन में समाज के साथ है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुभाष माल, जिला अध्यक्ष जगमोहन तंवर, पार्षद मदनलाल माल, पूर्व तहसील अध्यक्ष मानसिंह करीरिया, तहसील उपाध्यक्ष सुरेंद्र लिलोज, महेंद्र करिरीया, लखन सिंह, सुरेंद्र नूरपुर, यशपाल कसाना, चरणसिंह, मुकेश कसाना, एडवोकेट अमरसिंह, हरकेश पोसवाल, महेंद्र पिलवाल, रणवीर दड़गस सहित अन्य मौजूद रहे।

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