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एसडीएम को सौंपा ज्ञापन:युवा गुर्जर महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बांदीकुई2 घंटे पहले
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युवा गुर्जर महासभा के पदाधिकारियों गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरकार को गुर्जरों की सभी मांगे मान कर राहत देनी चाहिए उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन किया जाएगा।

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