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शांतिनाथ मंडल विधान:नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में शांतिनाथ मंडल विधान

बनेठा5 घंटे पहले
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उपतहसील मुख्यालय पर स्थित नेमीनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में बालाचार्य निपूर्णनन्दी महाराज ससंघ सानिध्य में बुधवार को शांतिनाथ मंडल विधान का आयोजन किया गया। जैन समाज के हरीश पांडया ने बताया कि बुधवार को सुबह सात बजे विधि-विधान से भगवान शांतिनाथ व मूलनायक नेमीनाथ का नित्याभिषेक किया गया। उसके बाद शांतिधारा का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी शांतिधारा करने का सौभाग्य ताराचंद प्रेमचंद पांडया को मिला। प्रात: 8 बजे श्री शांतिनाथ मंडल विधान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान आर्यिका माताजी के निर्देशन में पूजार्थियों ने विधान मंडल का भजनों की मधुर स्वर लहरियों के बीच निर्मल भावों से पूजन कर मंडल पर श्रीफल युक्त 120 अर्घ्य समर्पित किए।

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