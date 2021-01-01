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पदयात्रा:चौथ माता पदयात्रियों की सेवा में ग्रामीणों ने बिछाये पलक पांवडे

बनेठा7 घंटे पहले
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टोक बनेठा चौथ का बरवाडा मार्ग पर रविवार को चौथ माता चौथ का बरवाड़ा मे आयोजित संकट चतुर्थी के दौरान दर्शनार्थ दिनभर पदयात्रियो की भीड़ उमड़ती रही हालांकि इस बार प्रशासन द्वारा वार्षिक मेला निरस्त किया गया था मगर ग्रामीणो की आस्था के चलते सैकंडो लोगो की भीड़ जाती देखी गई । मेले के दौरान जगह जगह गांवो मे पदयात्रियो के लिए चाय, पानी, नाश्ते, अल्पाहार, भोजन की व्यवस्था की गई थी। रविवार को सैकंडो पदयात्री बनेठा होकर गुजर चुके है वही टोंक से रवाना हुए पदयात्रियो ने बनेठा मे रात्रि विश्राम किया । टोंक से रवाना हुए पदयात्रियो का अहमदपुरा चौकी ग्राम मे पूर्व जिला परिषद् सदस्य कैलाशी देवी मीणा ने ग्रामीणो के साथ आरती उतारकर पदयात्रियो का स्वागत किया तथा चाय नाश्ता के साथ पदयात्रियो की सेवा की गई। इसी प्रकार घाटी क्षेत्र तथा धोला बाबा मंदिर पर कई गांवो के लोगो द्वारा चाय नाश्ता की व्यवस्था की गई। सुरेली मोड़ पर भी लोगो द्वारा पदयात्रियो के लिए चाय पानी की व्यवस्था करने के साथ पदयात्रियो की सेवा करने मे कोई कसर नही छोडी जा रही है। मेले के दौरान बनेठा, सुरेली ,चौथ का बरवाड़ा मार्ग पर दिनभर वाहन की भीड लगी रही।चौथ माता के दरबार मे ढोक लगाने के लिए जाने वाले लोगो के कारण कस्बे मे दिनभर मैले जैसा नजारा देखने को मिला वही चौपहिया और दुपहिया वाहन चालको को साइड़ नही मिलने से कई बार जाम लगा। जाम लगने से यात्रियो को परेशानी का सामना करना पड़ा। बनेठा चौथ का बरवाड़ा मार्ग पर रविवार को वाहनो की अधिकता से रेलमपेल लगी रही।कई पदयात्राओ के पदयात्री ड़ीजे की मधुर धुनो पर नाचते गाते चौथ माता के दरबार मे पहुंचे और अपनी हाजरी लगाई। जगह-जगह आयोजित भण्डारे मे डीजे की मधुर धुनो पर सैकंडो पदयात्री नाचते गाते झूमते हुए जा रहे थे।

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