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निर्देश:बामनवास विधायक ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान करने के निर्देश

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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बौंली बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने शनिवार को बौंली क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया तथा लोगों की समस्याएं सुनी। विधायक सुबह बांसटोरडा पहुंची, जहां ग्राम पंचायत कार्यालय में सरपंच जगदीश नारायण गुणसारिया सहित कई ग्रामीणों ने विधायक तथा ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल गुर्जर का स्वागत किया। बहनोली गांव में भी पीपलवाड़ा सरपंच कजोड़ी देवी मीणा व ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। इसके बाद ग्रामीणों ने विधायक से बहनोली ढाणी सहित आसपास नेशनल एक्सप्रेस-वे निर्माणकर्ताओं द्वारा खेतों से निर्धारित मात्रा से अधिक गहराई तक खुदाई कर मिट्‌टी निकालने व भारी वाहनों के संचालन से रास्ते खराब होने की शिकायत की। इस पर विधायक बहनोली ढाणी पहुंची और मौका स्थिति देखी।इसके बाद विधायक ने बताया कि नेशनल एक्सप्रेस-वे निर्माण में ठेकेदार द्वारा मिट्‌टी खुदाई का कार्य अवैध रूप से किया जा रहा है। कई खेतों से बिना एसटीपी जारी हुए खुदाई कार्य किया जा रहा है, वह भी निर्धारित दो मीटर की गहराई से कई गुना अधिक तक किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आसपास के खेतों का समतलीकरण खराब हो सकता है और आसपास के मकान भी गिर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारी वाहनों के संचालन से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़कों के किनारे गहरे गड्ढ़े खुदे हुए हैं, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। निर्माण एजेंसी द्वारा बाहरी व्यक्तियों को काम पर लगाया हुआ है, जबकि स्थानीय लोगों को काम पर लगाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने नई सड़कों पर भारी वाहनों के संचालन से सड़कें खराब होने की बात कही है। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक ने बौंली पहुंचकर नेशनल एक्सप्रेस-वे के निर्माण प्लांट का भी निरीक्षण किया, जहां लोगों ने प्लांट वाले स्थान की भूमि को व्यावसायिक भूमि में कनवर्ट नहीं होने की शिकायत की। विधायक ने एसडीएम राजेश मीणा व थानाधिकारी नरेश मीणा को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।एसडीएम राजेश मीणा ने बताया कि एसटीपी खनन विभाग जारी करता है। साथ ही शिकायतों के संबंध में तहसीलदार व खनन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। प्लांट की भूमि संबंधी कनवर्जन के लिए एक पत्रावली निस्तारित हो चुकी है, जबकि दूसरी प्रोसेस में है।

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