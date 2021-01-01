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आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक:बीएड प्रवेश निरस्त के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

बौंली4 घंटे पहले
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राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच जयपुर के न्यायाधीश ने एक अहम आदेश देते हुए कोविड-19 के कारण एम ए फाइनल की परीक्षा लेट होने के कारण संबंधित संस्था द्वारा जारी बी एड में प्रवेश निरस्त के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता गंभीरा तहसील मलारना डूंगर निवासी गुड्डी देवी मीणा की ओर से बताया कि प्रार्थीया की एमए अंतिम वर्ष की परीक्षा कोविड-19 के कारण निम्स विश्वविद्यालय द्वारा समय पर आयोजित नहीं कराई गई और उन्हें अंतिम वर्ष की मार्कशीट प्राप्त नहीं हो सकी। जो प्रार्थिया को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी थी।

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