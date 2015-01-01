पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भ्रष्टाचारियों में खासी खलबली:एसीबी की कार्रवाई के डर से खिसकने लगे लंबे समय से जमे अधिकारी

बौंली4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पुलिस चौकी प्रभारियों में दिखाई दे रही हड़बड़ाहट, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के दफ्तरों में इन दिनों केवल एम.एन. दिनेश का खौफ

पिछले दिनों एसीबी द्वारा जिले में की गई कार्रवाई के बाद से भ्रष्टाचारियों में खासी खलबली है। एसीबी के एडीजी एम.एन. दिनेश कब किसे अपना निशाना बना लें, इस खौफ के चलते लंबे समय से जमे बैठे अधिकारी अब खुद तबादलों की फरियाद लगा कर यहां वहां खिसकने की जुगत लगा रहे हैं। हालात यहां तक बताए जा रहे हैं कि जो अधिकारी कमाई की कुर्सियों से चिपके रहने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे, वे अब उस कुर्सी से पिंड़ छुड़ाने के लिए अधिकारियों की मिन्नतें कर रहे हैं।सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस समय सबसे ज्यादा खलबली पुलिस महकमे में है।भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के दिन ही एम.एन. दिनेश की टीम ने एसीबी के डीएसपी व डीटीओ को रिश्वत लेते एवं देते हुए गिरफ्तार कर सभी को चौका दिया था। तीन दिन बाद जब एफआईआर हुई तो जिले के बाटोदा थाना प्रभारी एवं आबकारी अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए। इस कार्रवाई का सीधा संदेश था कि एम.एन. दिनेश की नजरों में जिले का पुलिस तंत्र किरकिरी बना हुआ है और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वे कभी भी उनके हत्थे चढ़ सकते हैं। जिले में बजरी का खेल किसी से छुपा नहीं है और उसमें कौन क्या कर रहा है और किस हद तक भ्रष्टाचार अपनी जड़ जमा चुका है, यह जग जाहिर है। बजरी को लेकर शुरू से ही पुलिस तंत्र पर अंगुलियां उठती रही है और बाटोदा थाना प्रभारी की भ्रष्टाचार में लिप्तता ने इसे काफी हद तक प्रमाणित भी किया है।जितेंद्र चौधरी उर्फ चेयरमैन धौलपुर रवाना: जिले के दो अहम बजरी थानों खंडार एवं मलारना डूंगर में लंबे समय तक थाना प्रभारी के रूप में काम करने वाले वर्तमान आरआई जितेंद्र चौधरी उर्फ चेयरमैन का बुधवार को आईजी भरतपुर रेंज द्वारा सिंगल आदेश के तहत तबादला कर धौलपुर लगा दिया गया। उन पर खंडार थाना प्रभारी रहते हुए बजरी के मामले में भारी भ्रष्टाचार के आरोप भी विभाग के लोगों द्वारा लगाए गए थे। संगीन आरोपों के बावजूद वे अपने रसूखों के दम पर बजरी वाले थानों पर ही रहे। पुलिस महकमा माने या न माने, लेकिन आम आदमी इस बात को मानता है कि वे जिस भी थाने पर रहे उस इलाके में बजरी का खेल परवान पर रहा। कुछ दिन पहले ही उनको मलारना थाने से हटा कर पुलिस लाइन के आरआई पद की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन विभाग में उनका रूतबा बरकरार था। यही कारण है कि जिले के पुलिस तंत्र में उनको चेयरमैन के नाम से ही जाना जाता था। पुलिस विभाग में किसी अधिकारी के सिंगल आदेश रसूख वालों के या फिर बहुत ज्यादा विवाद वाले अधिकारियों के ही होते हैं।चौकी प्रभारी भी हिले: दूसरी तरफ मलारना डूंगर एवं खंडार थानों की दो अहम चौकियों पर भी बदलाव देखने को मिला है। कुछ समय पहले तक बनास नदी से आने वाली बजरी के मार्ग पर मौजूद सबसे अहम भाड़ौती पुलिस चौकी का काम नरेंद्र चौधरी देख रहे थे। पिछले दिनों एसीबी की कार्रवाई के बाद अचानक नरेंद्र चौधरी को भाड़ौती चौकी से मलारना थाने पर लगा दिया गया और वहां की जिम्मेदारी बाबूदीन को दे दी गई। इसी प्रकार खंडार थाने की सबसे अहम चौकी जहां से मध्यप्रदेश की तरफ बजरी जाती है, वहां पर नियुक्त राजबब्बर को भी वहां से हटा कर संतराम को लगा दिया गया। जानकारी करने पर इन दोनों थाना प्रभारियों ने बताया कि इनको बिना किसी आदेश के व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए ही ऐसा किया गया है।श्रम विभाग भी राडार पर: पिछले दिनों श्रम विभाग में हुए घोटालों का मामला भी एसीबी की नजर में है। वहां अभी भी बड़े स्तर पर घोटालों की संभावना प्रकट की जा रही है। पिछले दिनों राज्य के श्रम मंत्री के सामने घोटाले रखने के बावजूद वे कन्नी काट कर खिसक लिए। जांच की बात कह कर खिसकने वाले श्रम मंत्री ने इस विभाग के घोटालों की आज तक जांच नहीं करवाई, लेकिन एसीबी के एडीजी एम.एन. दिनेश की नजरों में यह विभाग भी संभावित शिकार के रूपमें माना जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें