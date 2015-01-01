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आदेश जारी:मिडडेमील का सिंतबर-अक्टूबर का खाद्यान्न बच्चों के अभिभावकों को बांटा जाएगा

बौंली3 घंटे पहले
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  • मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर डीईओ, ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ व पंचायत पर पीईईओ नोडल अधिकारी नियुक्त

वैश्विक कोरोना महामारी के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियों के कारण पोषाहार से वंचित रहे विद्यार्थियों को अब फिर माह सितम्बर व अक्टूबर का पोषाहार वितरित किया जाएगा। लेकिन जानकारी में आया है कि अभी तक बौंली ब्लॉक के कई स्कूलों में माह जुलाई अगस्त के ही वितरण नही हुआ है। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण स्कूल बंद रहने की अवधि का मिड-डे-मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों, मदरसों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालय परिसर में गेहूं व चावल वितरित किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भले ही स्कूलों में राज्य सरकार की ओर से अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे-मील योजना का लाभ जरूर मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द सितम्बर व अक्टूबर माह के उनके हिस्से का खाद्यान्न बच्चों के माता-पिता व अभिभावकों को दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जारी निर्देशों के बाद आयुक्त मिड-डे-मील ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। खाद्यान्न वितरण में प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित पीईईओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।पूर्व में भी खाद्यान्न अभिभावकों को किया गया था वितरित :- सरकार के निर्देश पर स्कूलों में लॉकडाउन और ग्रीष्मकालीन अवकाश 14 मार्च से 30 जून तक 94 दिनों की स्कूल बंद अवधि का खाद्यान्न तथा जुलाई व अगस्त माह का खाद्यान्न बच्चों के अभिभावकों को वितरित किया गया था। मिड डे मील आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश में सूखे राशन से तौर पर कक्षा 1 से 5 वीं तक के बच्चों को 100 ग्राम प्रतिदिन और 6 से 8 तक कर बच्चों को 150 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से गेहूं व चावल वितरित किए गए थे।पूर्व की भांति अब सितम्बर व अक्टूबर महीने का सूखा पोषाहार अध्ययनरत बालकों के अभिभावकों को वितरित किया जाएगा। योजना में अब सितम्बर महीने में 26 व अक्टूबर महीने में 23 कार्य दिनों के आधार पर कुल 49 दिनों का सूखा राशन वितरण के आदेश जारी किए हैं। जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को सितम्बर माह के 26 शैक्षणिक दिवसों के 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 2 किलो 600 ग्राम व अक्टूबर माह के 23 दिवसों का 2 किलो 300 ग्राम पोषाहार तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सितम्बर माह के 26 शैक्षणिक दिवसों का 150 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 3 किलो 900 ग्राम व अक्टूबर माह के 23 कार्यदिवसों का 3 किलो 450 ग्राम राशन वितरण कोय जाएगा। वितरण का कार्य स्कूलों के संस्था प्रधान, पोषाहार प्रभारी व अन्य शिक्षकों की कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। रसद विभाग व शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को कक्षा 1 से 8 तक के नामांकन के अनुरूप खाद्यान्न की पूर्ति की जाएगी।

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