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शिकंजे में रिश्वतखोर:कमीशन @ 7.50%; बिल भुगतान की एवज में 50 हजार की रिश्वत लेते ट्रेप

चौमू3 घंटे पहले
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  • शिकंजे में रिश्वतखोर....दूदू जलदाय विभाग में पदस्थ है आरोपी एक्सईएन
  • एसीबी को आरोपी के अावास की तलाशी में 13 लाख की नकदी व भूखंड के पट्टे मिले

दूदू जयपुर बकाया बिलाें का भुगतान करने की एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत ले रहे जलदाय विभाग के एक्सईएन जितेन्द्र कुमार शर्मा काे एसीबी ने गुरुवार काे ट्रेप कर लिया। आराेपी एक्सईएन दूदू में लगा हुआ है। बिलाें का भुगतान करने की एवज में साढ़े सात प्रतिशत कमीशन के हिसाब से एक्सईएन रिश्वत मांग रहा था।एसीबी महानिदेशक बीएल साेनी ने बताया कि गिरफ्तार एक्सईएन जितेन्द्र जयपुर में मानसराेवर इलाके में मान्यावास राेड स्थित माेनिका विहार में रहता है। वह चाैमूं में चारणवास विशनपुरा का रहने वाला है। ट्रेप कारवाई के बाद आवास की तलाशी ली गई। तलाशी में 13 लाख नकद व भूखंड के पट्टे मिले हैं। इस संबंध में पीड़ित ने एसीबी में शिकायत की थी कि विभिन्न कार्याें के बकाया बिलाें का भुगतान करने की एवज में एक्सईएन जितेन्द्र कुमार शर्मा साढ़े सात प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 50 हजार रुपए मांग रहा है। मामले का सत्यापन कराया ताे सही निकला। इस पर एएसपी संजीव नैन के नेतृत्व में ट्रेप कारवाई की गई।

यूं पकड़ा : 23 सितंबर को एसीबी में शिकायत, 48 दिन बाद शिकंजे में

एसीबी के डिप्टी चित्रगुप्त महावर ने बताया कि परिवादी से आरोपी ने वर्क ऑर्डर पास करने एवं बकाया बिलों का भुगतान करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इस पर परिवादी ने 23 सितंबर को एसीपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई उसके बाद 25 सितंबर को शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो वह सही पाई गई। उसके बाद उसको ट्रैप करने का जाल बिछाया गया तो गुरुवार को परिवादी ने जैसे ही एक्सईएन कार्यालय में एक्सईएन को रिश्वत के 50 हजार रुपए की राशि दी। पहले से जाल बिछा कर बैठी एसीबी की टीम ने आरोपी एक्सईएन को धर दबोचा।

देर रात एसीबी टीम ले रही थी आराेपी के मकान की तलाशी पीड़ित गुरुवार काे रिश्वत की राशि लेकर दूदू स्थित एक्सईएन आफिस गया। जहां एक्सईएन जितेन्द्र कुमार शर्मा ने रिश्वत की राशि ले ली। रुपए लेते ही एसीबी ने एक्सईएन काे रंगे हाथ ट्रेप कर लिया। देर रात तक एक्सईएन के आवास की तलाशी चल रही थी। माेनिका विहार में एक्सईएन का तीन मंजिला मकान है। एसीबी की टीम में एक्सईएन को पकड़ने करने के लिए एसीबी के डिप्टी चित्रगुप्त महावर सीआई विनोद मीणा, हेड कांस्टेबल अनिल कुमावत, हिम्मत सिंह, अनिल कुमार, रामफूल मनोज और मुकेश शामिल रहे।

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