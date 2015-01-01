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  • Seeing The Police Patrol, The Thieves Broke Into The Opportunity, Cut Off The Cable By Turning The CCTV Cameras, Fled When There Was A Stir, Millions Left

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दुस्साहस:पुलिस गश्त देखकर मौका पाकर घुसे चोर, सीसीटीवी कैमरों को उल्टा कर काटी केबल, हलचल होने पर भागे, लाखों बचे

चौमू4 घंटे पहले
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  • इटावा भोपजी में चोरों का एटीएम केश का ताला तोड़ने का प्रयास विफल

इटावा भोपजी सामोद थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात को कुछ चोरों ने चौमू-खेजरोली मार्ग पर इटावा भोपजी में एक डेयरी सेंटर के बाहर लगे एचडीएफसी बैंक के एटीएम को बीती रात चोरों के तोड़ने का प्रयास विफल रहा। अंदेशा है कि जाग होने पर चोरों के हाथ चेस्ट में रखे लाखों रुपए की राशि तक नहीं पहुंच पाए। सामोद एसएचओ हरबेंद्र सिंह को घटना की सूचना सवेरे करीब 3:30 बजे लगने के बाद मौके पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया।एटीएम मशीन के अंदर व बाहर लगे कोडिस्पोज करके चोरी करने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार चाेरों ने एटीएम मशीन को तोड़ने की काफी कोशिश की मगर बाहर हलचल व जाग होने पर चोरभाग गए जिससे लाखों की चोरी होने से टल गई। हालांकि चोर एटीएम मशीन के बाहर लगे लोहे के शटर को तोड़कर अंदर घुस चुके थे। चोरों ने किसी लोहे की चीज से एटीएम के शटर को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे।

बदमाशों के निशाने पर बैंक और एटीएम मशीन सामोद कस्बे में 19 जुलाई 2020 को इंडिकैश बैंक, 11 अक्टूबर, 2020 को नांगल भरड़ा सरस डेयरी का एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि सभी बैंक अधिकारियों को पत्र लिख कर बैंकों और एटीएम पर सुरक्षा गार्ड व सीसीटीवी कैमरे लगाने और गार्ड रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। आज फिर से सभी बैंक प्रबंधकों को सुरक्षा गार्ड रखने के लिए स्मरण पत्र लिखा जा रहा है।

नहीं था गार्ड एचडीएफसी बैंक के बाहर लगे एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था जबकि सरकार की हिदायत के अनुसार एटीएम पर सुरक्षा गार्ड व सीसीटीवी कैमरे रखना जरूरी है।

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