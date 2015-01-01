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कोरोना का कहर:20 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिले में संक्रमितों की संख्या1803

दौसा2 घंटे पहले
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जिले में काेरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को 20 काेरोना पॉजिटिव और मिले हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1803 हो गई। जिले में दौसा ब्लॉक में 10, बांदीकुई में 6, लालसोट में 2, महवा व सिकराय में 1-1 कोरोना पॉजिटिव आए हैं।इनमें दौसा शहर में अशोक नगर में 2, इंदिरा कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शिक्षक कॉलोनी, खारी कोठी मोहल्ला, अंबेडकर कॉलोनी में एक-एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1803 हो गई। इनमें 1581 मरीज रिकवर हो चुके हैं। जिले में अब 208 एक्टिव केस हैं। इनमें जयपुर एवं अन्य जिले में 5, जिला चिकित्सालय में 5 व सीएचसी में 3 मरीज भर्ती हैं। 195 मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। 110 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लिए : जिले में शनिवार को 110 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। कोविड-19 लैब प्रभारी हिमांशु बापीवाल ने बताया कि सिकराय में 48, जिला अस्पताल में 22, बांदीकुई में 23, दौसा ब्लॉक में 9 व महवा में 8 सैंपल लिए गए। जिले में अब तक 38358 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 38171 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अब 187 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है।ब्लॉक वाइज कोरोना संक्रमित

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