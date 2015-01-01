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कोरोना का कहर:जेल में 26 बंदी और पॉजिटिव, संक्रमितों का आंकड़ा 1761

दौसा17 मिनट पहले
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  • दौसा की सेंट्रल जेल में 3 दिन में मरीजों की संख्या 107 पहुंची

श्यालावास के सेंट्रल जेल में गुरुवार को 26 कैदी और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जेल में 3 दिन में ही 107 कैदियों के कोरोना संक्रमण होने से जेल प्रशासन व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ी समस्या कैदियों को आइसोलेशन में रखने की है। जेल में सभी के कैदी हार्डकोर होने के कारण उन्हें अस्पताल में ले जाने से भी प्रशासन कतरा रहा है। जिला अस्पताल में महज छह कैदी भर्ती हैं। जिन्हें अधिक उम्र या गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने के कारण वहां रखा गया है। जबकि अन्य सभी कोरोना पॉजिटिव कैदियों को जेल के बैरकों में ही आइसोलेट किया गया है। सेंट्रल जेल में 465 कैदी हैं इनमें से एक सौ सात के कोरोना आने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। गत दिनों एक बंदी की मौत के बाद सैंपल लेने से उसके कोरोना पॉजिटिव आया था। उसके बाद सभी बंदियों की जांच कराई गई थी। ऐसे में लगातार तीन दिन से जेल में बंदियों के कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। दौसा व महेवा में दो-दो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जबकि बांदीकुई में 4 तथा बसवा व गीजगढ़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1761 हो गई है। इनमें 1525 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें जिला अस्पताल में 10 मरीज भर्ती हैं। जयपुर व अन्य जिलों में 5 तथा सीएससी में 6 मरीज भर्ती हैं। बाकी मरीजों को होम आईसोलेशन में रखा गया है।99 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लिए गुरुवार को 99 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लिए गए। जिला अस्पताल में कोविड लैब प्रभारी हिमांशु बापीवाल ने बताया कि जिला अस्पताल में 46, लालसोट में 5, सिकराय में 17 व बांदीकुई में 20 संदिग्धों के सैंपल लिए। उन्होंने बताया कि अब तक 38171 संदिग्धों के सैंपल लिए जा चुके हैं। जिनमें से 37834 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

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