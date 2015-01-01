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अनदेखी:कांस्टेबल परीक्षा में दूसरे दिन 67.61 फीसदी उपस्थित और 32.38 गैरहाजिर

दौसा11 मिनट पहले
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  • शहर में परीक्षा के लिए हजारों परीक्षार्थियाें के आने के बावजूद प्रशासन लापरवाह

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए दूसरे दिन शनिवार काे भी 14352 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, लेकिन पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन उपस्थित परीक्षार्थियाें का आंकड़ा 9 फीसदी कम रहा।दूसरे दिन यानी शनिवार काे परीक्षा में 9704 (67.61 फीसदी) परीक्षार्थी बैठे, जबकि पहले दिन शुक्रवार काे 10924 (76.11 फीसदी) अभ्यर्थियाें ने परीक्षा दी थी। इसी कड़ी में 4648 (32.38 फीसदी) परीक्षार्थी गैरहाजिर थे, शुक्रवार काे गैरहाजिर अभ्यर्थियाें का आंकड़ा 3428 (23.88 फीसदी) था। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए दाैसा में 9 और लालसाेट में 5 सेंटर बनाए गए हैं, जहां दाेनाें जगह पहली पारी में 5138 (71.59 फीसदी) अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि अनुपस्थित अभ्यर्थियाें की संख्या 2038 (28.40 फीसदी) रही। वहीं दूसरी पारी में 4566 (63.62) फीसदी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, वहीं 2310 (36.37 फीसदी) अभ्यर्थी गैरहाजिर थे। परीक्षा के आखिरी और तीसरे दिन रविवार काे भी दाेनाें पारियाें में 14352 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। शहर में परीक्षा के लिए कई हजार परीक्षार्थियाें के आने के बावजूद प्रशासन लापरवाह बन कर बैठा है। प्रदेश के दूसरे जिले तथा हरियाणा व पंजाब से आए परीक्षार्थी रातभर खुले में घूमने काे मजबूर रहे, लेकिन सैकड़ाें परीक्षार्थियाें काे सिर छिपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली।

परीक्षार्थियाें काे रातभर ठंड में नहीं मिली सिर छिपाने के लिए जगह, प्रशासन बेपरवाह

पहले दिन बार-बार काॅल करने के बाद भी एएसपी आफिस का स्टाफ उपस्थित और गैरहाजिर अभ्यर्थियाें की संख्या की सूचना देने में टालमटाेल करता रहा। एएसपी ऑफिस के टेलीफाेन नंबर 01427-223003 पर काॅल की ताे सूचना से अनभिज्ञता जताते हुए पहले कंट्राेल रूम के नंबर 01427-230333 दिए। वहां से भी सूचना नहीं दी और दूसरे नंबर दे दिए। इसके बाद अलग-अलग टेलीफाेन नंबर और दिए, लेकिन सूचना कहीं से नहीं मिली।इस पर दैनिक भास्कर में शनिवार के अंक में “कंट्राेल रूम नाम मात्र का’’’’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की। खबर का असर यह हुआ कि शनिवार काे सूचना के लिए टेलीफाेन नंबर 01427-223003 पर काॅल किया ताे जवाब मिला कि एक घंटे बाद सूचना मिल जाएगी। आपकाें दुबारा काॅल करने की जरुरत नहीं है। फिर कांस्टेबल मुकेश शर्मा ने आगे से काॅल कर उपस्थित/अनुपस्थित अभ्यर्थियाें की संख्या नाेट कराई।

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