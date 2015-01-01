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कब मिलेगी जाम से निजात:लालसोट बाजार की 70 फुट चौड़ी सड़क फिर भी आए दिन जाम, जिम्मेदार मौन

लालसोटएक घंटा पहले
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लालसोट। शहर में अस्पताल रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश से जाम के हालात।
  • भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, इसके बावजूद धड़ल्ले से हो रहा है प्रवेश, नगर पालिका प्रशासन पर अनदेखी का ग्रामीणों ने लगाया आरोप

सन 1964 में लालसोट के विकास के लिए तत्कालीन राजनेताओं द्वारा आने वाले समय में यातायात दबाव के मद्देनजर रखकर बनाए गए जवाहर गंज बाजार की 70 फुट चौड़ी सड़कें भी अब नगर पालिका प्रशासन की अकर्मण्यता व बढ़ते अतिक्रमण के कारण अब छोटी नजर आने लगी है।

हालत यह है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बावजूद भी धड़ल्ले से भारी वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं जिससे जाम के हालात बने हुए हैं। शहर के अंदर प्रवेश का प्रमुख रास्ता होने तथा राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होने के कारण लोगों की आवाजाही का दबाव बना रहता है। हालत यह है कि शुक्रवार को दिन भर जम जैसे हालात बने रहे। जवाहर गंज बाजार व अस्पताल रोड पर स्थित बाजार में लोगों के लिए बने आवागमन के फुटपाथों पर दुकानदारों द्वारा सामान रख कर किए गए कब्जे के कारण लोगों को भीड भरे रास्तें से हो कर आवागमन करना पडता है। वहीं दूसरी तरफ सड़क मार्ग पर आडे टेडे वाहनों को खडे कर दिए जाने से जाम बना रहता है। अनेक बार अस्पताल तक पहुंचने के लिए एंबुलेंस को भी जाम के बीच फसे रहना पड़ता है। जिससे मरीज का जीवन भी दाव पर बना रहता है। पालिका प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से हालात बदतर बने हुए है।

पार्किंग का अभाव : इसी तरह पुरानी अनाज मंडी में भी लोगों ने सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण कर रखे हैं । ऊपर से पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण शहर में सामान खरीद करने आने वाले लोगों को अपने दुपहिया वाहनों को बाजार में इधर-उधर खड़ा कर दी जाने के कारण बाजार के रास्ते संकरा दर संकरा होते जा रहे है। जिसके कारण कई बार जाम जैसे हालात से भी लोगों को रूबरू होना पड़ता है । इधर दूसरी तरफ शहर के अंदर जाने वाले रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण के कारण परेशान लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है । आए दिन जाम होने वाली समस्याओं से लोग परेशान। एंबुलेंस को अस्पताल तक पहुंचने भी परेशानी होती है। बाजार में सामान लेने आए राहगीर कैलाश प्रसाद मीणा किशन लाल रामेश्वर प्रसाद कजोड़ मल ने कहा कि बाजार में सामान लेने आए है मगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से मोटरसाइकिल साथ में रखना मजबूरी है। इसी तरह ग्रामीण रामप्रसाद ने बताया कि वे ट्रैक्टर ट्रोली ले कर सामान लेने आए है वाहन को खडा करने की जगह नहीं होने के कारण रास्ते पर खडा करना मजबूरी है। सब्जी लेने मंडी जा रही महिला सीता देवी रामेश्वरी ने बताया कुमार पारा में भारी भीड़ रहती है ऊपर से चोरों द्वारा सामान की थैलियां झपट लेने का डर बना रहता है।

लोगों की नजर में समाधान
1. दिन में सुबह 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगे।
2. ट्रैक्टर ट्रॉली तथा जुगाड़ व अन्य बड़े वाहनों पर प्रवेश पर पाबंदी।
3. दुपहिया व अन्य वाहनों के लिए पार्किंग बने।
4. पार्किंग से नगरपालिका को राजस्व प्राप्त होगा।
5. फुटपाथ खाली करवाया जाए ,लोगों का आवागमन के लिए मुहैया कराए।
6. अशोक सर्किल से लेकर जवाहर गंज फव्वारा सर्किल तक डिवाइडर बनवाया जाए ताकि वाहन अपनी निर्धारित साइड में आवागमन कर सकें।
7.अतिक्रमण हटाओ दस्ता अनवरत बाजारों में घूमे ताकि दोबारा अतिक्रमण में नहीं
हो सके।
8. भारी वाहनों के प्रवेश पर निगरानी के लिए पालिका कर्मचारियों की तैनाती
की जाए।

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