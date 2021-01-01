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बैठक:नगर परिषद नवनिर्वाचित बाेर्ड की साधारण सभा की पहली बैठक 8 काे

दौसा2 घंटे पहले
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नगर परिषद नवनिर्वाचित बाेर्ड के गठन के बाद से साधारण सभा की जल्द से जल्द बैठक बुलाने के लिए सक्रिय पार्षदों के इंतजार की घड़ी समाप्त हाेने वाली है। आयुक्त पूजा मीणा के आदेश जारी कर साधारण सभा की बैठक 8 फरवरी काे तय की है, जाे दाेपहर 1 बजे नगर परिषद कैंपस में ही सभा भवन में हाेगी। बाेर्ड की यह पहली बैठक हाेगी, जिसका एजेंडा भी निर्धारित है।अायुक्त पूजा मीणा के अनुसार एजेंडा में मुख्य रूप से नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति व पार्षदों का स्वागत के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित बजट अनुमानों पर विचार-विमर्श कर स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में संशोधित मांगाें पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सभापति के स्तर पर जाे भी बिंदू/प्रस्ताव हाेंगे, उन पर भी चर्चा हाेगी। विदित रहे कि वार्ड-6 से पार्षद कविता आनंद ने जल्द से जल्द बाेर्ड की बैठक बुलाने की मांग उठाई थी। पार्षद आनंद का यह भी कहा था कि बाेर्ड का गठन हुए करीब डेढ़ माह का समय हाे गया, लेकिन अभी पार्षद, सभापति स्वागत सत्कार कराने में ही व्यस्त हैं। बैठक बुलाने के सिलसिले में पिछले माह 28 जनवरी काे ही पार्षद कविता आनंद ने सभापति काे ज्ञापन दिया था। इसके मद्देनजर दैनिक भास्कर में 2 फरवरी के अंक में “पार्षद अब भी स्वागत समाराेह में व्यस्त, नगर परिषद बाेर्ड के एक माह बाद भी बैठक नहीं’’ शीर्षक से प्रमुखता सेखबर प्रकाशित की।डीडवाना गांव के वन क्षेत्र में अवैध कटाई जोरों परलालसोट|उपखंड के डीडवाना ग्राम में वन क्षेत्र में हो रहे पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। राकेश समोत्या सहित अन्य लोगों ने बताया कि वन क्षेत्र में वन विभाग की अनदेखी कारण पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है ।सैकड़ों की तादाद में अवैध रूप से लोग लकड़ी के भरोठे सिर पर रखकर ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है।

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