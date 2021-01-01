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गाइडलाइन:कक्षा 6 से 8 तक के 81489 विद्यार्थी 8 से फिर जाएंगे स्कूल

दौसा4 घंटे पहले
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  • प्रारंभ में एक दिन में 50 फीसदी बच्चों काे स्कूल अाने की स्वैच्छिक अनुमति हाेगी, मिड डे मिल नहीं बनेगा

जिले में 827 स्कूलों में 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के करीब 80 हजार विद्यार्थी फिर से पढ़ने के लिए पहुंचेंगे। इसमें प्राइवेट स्कूलों के करीब 90 हजार विद्यार्थियाें काे भी जाेड़ लें ताे यह करीब पाैने दाे लाख है। नई गाइड लाइन के अनुसार पढ़ाई का समय सुबह 10:30 से दाेपहर 3 बजे तक रहेगा। यानी कक्षा 9 से 12 की तुलना में कक्षा 6 से 8 वीं तक के स्टूडेंट्स की डेढ़ घंटा कम क्लास लगेंगी । प्रारंभ में एक दिन में 50 फीसदी बच्चों काे स्कूल आने की स्वैच्छिक अनुमति हाेगी। 7 फरवरी काे सभी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग हाेगी, जिसमें स्कूल खाेलने की सरकार की गाइड लाइन की पालना के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही 8 फरवरी से मिडिल स्कूल अनलॉक हाे जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियाें के लिए अब मिड डे मिल नहीं बनाया जाएगा।

365 सरकारी स्कूल, 34145 विद्यार्थी

सबसे पहले सरकारी स्कूलों की बात करें ताे प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत मिडिल यानी राउमावि स्तर की 462 स्कूल हैं, जहां 46 हजार 344 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं। प्राइवेट में मिडिल स्तर की 446 स्कूल हैं, उनमें 57 हजार 366 विद्यार्थियाें का नामांकन है। दूसरी और माध्यमिक सेटअप में 102 सेकंडरी और 263 सीनियर सेकंडरी सरकारी स्कूल हैं। इन 365 स्कूलों में 34 हजार 145 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। दूसरी और प्राइवेट सेक्टर में 219 माध्यमिक व 288 सीनियर सेकंडरी (दाेनाें मिलाकर 507 स्कूल) हैं, जहां 35 हजार 764 विद्यार्थी हैं।

संस्था प्रधानों काे किया पाबंद

सरकार की गाइड लाइन के अनुसार हम स्कूल खाेलने के लिए तैयार हैं। संस्था प्रधानों काे पाबंद कर दिया है कि वे स्कूलों की साफ सफाई की व्यवस्था कराएं। साथ ही कक्षा कक्ष के साथ पूरे स्कूल परिसर काे सेनिटाइज कराने, बच्चों काे मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने, जाे बच्चे घर से मास्क पहनकर नहीं आए, उन्हें मास्क उपलब्ध कराने तथा सीटिंग व्यवस्था में 2 गज की दूरी की पालना कराने के बारे में भी आदेश दिए हैं। बच्चे एक दूसरे का भाेजन शेयर नहीं कर सकेंगे तथा झूंड में बच्चे इंटरवेल में घूम भी नहीं सकेंगे।-राजाराम मीणा, सीबीईओं दाैसा

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