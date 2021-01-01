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निधि समर्पण अभियान:राम मंदिर निर्माण के लिए एक लाख का चेक सौंपा

दौसा4 घंटे पहले
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राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण के लिए रामअवतार सोनी (रूपलक्ष्मी ज्वेलर्स) द्वारा एक लाख रुपए का चेक समर्पण निधि के रूप में प्रदान किया गया। भारत स्वाभिमान के शिव रतन नायला व विद्या भारती के जिला कोषाध्यक्ष बाबूलाल महेश्वरा को चेक सौंपा। उन्होंने बताया कि मन्दिर निर्माण समर्पण निधि एकत्र करने का कार्य 15 फरवरी तक चलेगा। सभी राम भक्तों के पास यह शुभ अवसर 492 साल बाद आया है। उन्होंने समर्पण निधि अपने सामर्थ्य के अनुसार करने की राम भक्तों से अपील की है।

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