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स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बैठक:चिकित्सा अधिकारी आरसीएच व परिवार कल्याण के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत करें हासिल : एसडीएम

बांदीकुईएक घंटा पहले
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बांदीकुई| पंचायत समिति में आयोजित बैठक में मौजूद एसडीएम,चिकित्सा विभाग के अधिकारी व स्वास्थ्य कार्यकर्ता।

ब्लॉक के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बैठक पंचायत समिति सभागार में एसडीएम पिंकी मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम मीणा ने कहा कि सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता फील्ड में ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करें। जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके।

उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारियों को आरसीएच एवं परिवार कल्याण के लक्षयो को शत-प्रतिशत हासिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं कंप्यूटर ऑपरेटर आपसी समन्वय से कार्य करें।बैठक में डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण डॉ. सुभाष बिलोनिया ने नसबंदी, पीपीआईयूसीडी एवं अंतरा की उपकेंद्र वाइज समीक्षा की। बैठक में डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ. जयेशसिंह सिकरवार ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य आवश्यक दवाओं के लक्ष्य विरुद्ध सीएससी एवं पीएचसी पर नियत दवाए रखने व मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के अंतर्गत सीएससी पर 37 व पीएचसी पर 15 जांच करने के निर्देश दिए। बैठक में ब्लॉक सीएमएचओ डॉ. अशोक सिंह ने कहा कि सभी चिकित्साकर्मी मुख्यालय पर रहकर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए एमएलओ व ब्लीचिंग आदि सभी संस्थाओं पर उपलब्ध होना आवश्यक है।

जिला फ्लोरोसिस अधिकारी सतीश गुप्ता ने सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को फ्लोरोसिस एवं राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राजकीय अस्पताल प्रभारी डॉ. एसएन शर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक गौरव गुप्ता, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक लोकेश खंडेलवाल, डॉ. आरके मीणा, डॉ भोलाराम गुर्जर, डॉ महेंद्र गुर्जर, डॉ भरत लाल बेरवा, डॉ गणपत सिंह गुर्जर, डॉ अशोक विजय, डॉ रविंद्र उपाध्याय, डॉ पवन जांगिड़, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर कुसुम कुमार शर्मा, मुकेश सैनी, सुशीला जायसवाल सहित अन्य मौजूद रहे।

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