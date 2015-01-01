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अनावरण:पूनम होंडा पर एक्टीवा 6जी का एडिशन का अनावरण

दौसा5 घंटे पहले
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होंडा मोटर साइकिल एंड स्कूटर इंडिया के स्थानीय डीलर पूनम होंडा पर एक्टीवा 6जी लि. एडिशनल का अनावरण डायरेक्टर सी.पी. मीणा ने किया। इस दौरान डायरेक्टर सी.पी. मीणा ने बताया कि एक्टीवा 6जी दो कलर व दो डिजाइन में उपलब्ध है। एक्टीवा स्कूटर के 20वीं वर्षगांठ पर डायरेक्टर मीणा ने पूनम होंडा में आकर्षक फाइनेंस सुविधा व कम डाउन पेमेंट पांच हजार रुपए पर सभी ब्रांड उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि होंडा एक्टीवा 6जी एडिशन की खासी मांग चल रही है। जनरल मैनेजर सुरेश शर्मा ने एक्टीवा 6जी की खूबियों व फाइनेंस सुविधा के बारे में विस्तार से बताया। श्याम मीणा, सुमित चौधरी, विष्णु शर्मा, श्याम शर्मा, हीरालाल सैनी ने कंपनी के सभी माॅडलों की जानकारी दी। वर्क्सशॉप मैनेजर अजयसिंह ने तकनीकी जानकारी दी।

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