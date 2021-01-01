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वित्तीय मंजूरी:पंस लालसोट में 13 कार्यों के लिए प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी

दौसा5 घंटे पहले
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पंचायत समिति लालसोट में 13 कार्यों के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।जिला परिषद के सीईओ एल. के. बालोत ने बताया कि ग्राम चौंडियावास में नवीन तलाई खुदाई कार्य पांडुर खाना के लिए 14.42 लाख रुपए, रामगढ़ पचवारा में पुराने ग्राम पंचायत को तोड़कर नवीन भवन निर्माण के लिए 20 लाख, राणोली में रामचन्द्र मीणा के मेडबन्दी, भूमि समतलीकरण, पशु टीन शेड व पौधारोपण के लिए 1.80 लाख, किराडी में सीताराम मीणा के लिए 1.49 लाख, ग्राम सलेमपुरा में लक्ष्मा गुर्जर के लिए 1.41 लाख, लालपुरा में रामजीलाल बैरवा के लिए 2.16 लाख, राहुवास में कैलाश मीणा के लिए 51 हजार, निजामपुरा में हजारी लाल के लिए 2.22 लाख, आभानेरी में श्रवण मीणा के लिए 1.76 लाख, राणौली में जगदीश मीणा के लिए 1.80 लाख, ग्राम शिवसिंहपुरा में लड्डू लाल मीणा कोठी वाली ढाणी के लिए 2.13 लाख, जयराम मीणा के लिए 2.23 लाख एवं ग्राम पंचायत में हरसहाय मीणा के मेडबंदी, भूमि समतलीकरण, पशु टीन शेड व पौधारोपण के लिए 1.92 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।स्कूलों का औचक निरीक्षण लालसोट| मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण माली ने उपखंड क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों का दौरा कर औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पचवारा का निरीक्षण किया तथा स्कूल संचालन में कोरोना गाइडलाइन पालना के बिंदुओं के निर्देश दिए । इस अवसर पर विद्यालय रिकार्ड का संधारण समय पर अपडेट रखने के भी निर्देश दिए गए।

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