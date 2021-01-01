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जेल में आत्महत्या:नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के आराेपी बंदी ने जिला कारागृह में फंदे से झूलकर दी जान

दौसा4 घंटे पहले
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  • सूचना पर न्यायिक मजिस्ट्रेट-डीआईजी जेल और पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे

जिला कारागृह में बुधवार काे एक बंदी ने शाैचालय में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बंदी सिकंदरा थाना इलाके में एक नाबालिग से दुष्कर्म व उसकी हत्या का आराेपी था। कैदी के आत्महत्या करने पर जेल एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीआईजी सहित प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पून्या का बास सिकंदरा निवासी मदनलाल सैनी (25) एक नाबालिग से दुष्कर्म व उसकी हत्या के आराेप में 27 जनवरी 2021 से जेल में बंद था। वह बुधवार काे शाैचालय में रोशनदान से कपड़े का फंदा लगाकर झूल गया। बंदियों काे पता चलने पर संतरी काे सूचना दी। संतरी ने जेल प्रशासन काे सूचना दी। बंदी द्वारा आत्महत्या करने से जेल में हड़कंप मच गया।सूचना मिलने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम कुमारी, डीआईजी जेल रेंज जयपुर माेनिका अग्रवाल, एडीएम लाेकेश मीणा, एएसपी अनिल सिंह चाैहान, डीएसपी दीपक शर्मा, केंद्रीय कारागार जयपुर के अधीक्षक राकेश माेहन शर्मा जिला कारागृह पहुंचे। पुलिस ने मृतक के परिजनों काे सूचना दी व शव काे जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया।

पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी, शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखा

आत्महत्या के कारण का पता नहीं चलाकैदी द्वारा आत्महत्या करने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में अधिकारी जिला जेल पहुंच गए। शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कैदी के आत्महत्या करने के कारणों का अभी पता नहीं चला है।ये था मामलानाबालिग की 23 जनवरी काे माैत हा़े गई थी। मृतका के पिता ने मदनलाल के खिलाफ उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म व उसकी हत्या का मामला सिकंदरा थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने आराेपी मदनलाल काे गिरफ्तार कर 27 जनवरी काे न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था।

आरोपी के परिवार का समाज ने किया बहिष्कार, नामजद केस दर्ज कराया

सिकंदरा|पूनया की ढाणी में करीब 10 दिन पहले एक नाबालिग की मौत के मामले में पुलिस ने ज्यादती व हत्या के आरोप में मदनलाल सैनी को गिरफ्तार किया था। जिसने बुधवार को दौसा जेल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।मृतक मदन के पिता किशन लाल सैनी ने सिकंदरा पुलिस थाने में बुधवार को मामला दर्ज कराया कि उनके समाज के कुछ लोगों ने समाज की बैठक बुलाकर पंच पटेलों ने जबरन समाज से बहिष्कार कर दिया है तथा परिवार को किसी भी सामाजिक कार्य में जाने, मंदिर व समाज के किसी भी कार्य में जाने सहित सार्वजनिक कुओं व नलों से पानी भरने पर भी पाबंदी लगा दी है। उन्होंने बताया कि रोज उन्हें परेशान किया जा रहा हैं। इस मामले में उनके परिवार द्वारा कुछ कहने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। इससे पूरा परिवार तनाव की स्थिति में आ गया है और आत्महत्या करने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि पंच पटेलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई उनका परिवार आत्महत्या कर लेगा। इसे लेकर उन्होंने रामखिलारी सैनी, गुल्याराम सैनी, ओमप्रकाश सैनी, मंगलराम सैनी, लीला राम सैनी, घनश्याम सैनी, बंशीराम सैनी, प्रभु दयाल सैनी, रामहेत सैनी व रामोतार सैनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

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