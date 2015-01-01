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वृद्ध टंकी पर चढ़ा:लालसोट में पारिवारिक विवाद से परेशान वृद्ध टंकी पर चढ़ा

दौसा2 घंटे पहले
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  • 3 लोगों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद उतरा

लालसोट पारिवारिक विवाद सहित अन्य मामलों में पुलिस तथा प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं करने के विरोध में पीड़ित रामनारायण गुर्जर (60) आत्महत्या के लिए नेहरू गार्डन स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। इससे प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। सूचना मिलने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। टंकी पर चढ़े वृद्ध से समझाइश की, लेकिन वह नहीं माना। बाद में प्रशासन द्वारा विवाद में लिप्त तीन लोगों की गिरफ्तारी का आश्वासन देने के बाद वृद्ध तीन घंटे में टंकी से उतरा। फोटोे में टंकी पर चढ़ा वृद्ध इनसेट में।

वृद्ध की यह भी मांगें थी मायला कुआं वन क्षेत्र में हो रही अवैध कटाई को रुकवाने, अवैध कटाई कर अवैध रूप से लकड़ी की किए गए भंडारों को उठाने, मायला कुआं वन क्षेत्र पानी निकास के रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने, शहर में गांजा अफीम की हो रही अवैध बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की।

भास्कर विचारयह गलत है। टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देना कोई समाधान नहीं है। यह कानूनन जुल्म भी है। विवाद कोई भी हो उसका समाधान आपसी समझाइश से ही संभव है।

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