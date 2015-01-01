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आधे घंटे बंद रहा आगरा फाटक:दो यात्री ट्रेनों को गुजारने के लिए आधे घंटे बंद रहा आगरा फाटक, बाजार में लगा जाम

दौसा2 घंटे पहले
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  • थाना प्रभारी ने पहुंचकर खुलवाया जाम

बांदीकुई जैसे-जैसे दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है वैसे वैसे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के हाल बेहाल हो रहे हैं। कई दिनों से बाजार में जाम लग रहा है। गुरुवार को 2 यात्री ट्रेनों को गुजारने के लिए करीब आधे घंटे तक आगरा फाटक बंद रहने से बाजार में जाम लग गया। वाहन फंसने से यातायात रुक गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने मशक्कत कर जाम खुलवाया तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।गुरुवार सुबह 10:45 बजे आगरा की ओर से अजमेर जा रही एक यात्री ट्रेन के लिए आगरा फाटक बंद हुआ। 15 मिनट बाद ट्रेन फाटक से गुजर गई लेकिन रेलवे फाटक नहीं खुला। इसी बीच जयपुर से आगरा की ओर जा रही एक और यात्री ट्रेन आ गई। दोनों ट्रेनों के गुजारने से फाटक करीब आधे घंटे बाद खुला। इससे बाजार में स्टेशन रोड, राज बाजार, बडिया ल रोड, अस्पताल रोड पर जाम लग गया। दूर-दूर तक वाहनों की कतार लग गई। हालात यह हो गए कि बीच में दुपहिया वाहनों के फंस जाने से बड़े वाहन नहीं निकल पाए। ट्राफिक फस गया। सूचना पर थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा पुलिस के साथ फाटक पर आए करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। लोगों ने बताया कि इन दिनों दीपावली पर्व की भीड़ होने और फाटक से अधिक ट्रेनों की आवाजाही होने से बाजार में घंटों तक जाम लगा रहता है उन्होंने बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की।

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