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जिला स्तरीय समापन समारोह:अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का समापन

दौसा2 घंटे पहले
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अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का जिला स्तरीय समापन समारोह सहकार भवन में आयोजित किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वित्तीय समावेशन डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया द्वारा सहकारिता विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए।

कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों को मास्क वितरण किए गए। उप रजिस्ट्रार सुरेंद्र शर्मा ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जिले के ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों को दी अल्पकालीन फसली ऋण सुविधा के बारे में जानकारी दी। अधिशासी अधिकारी के के जलूथरिया ने बैंक एवं पैक्स के डिजिटलाइजेशन से किसानों को होने वाले लाभ के बारे में बताया।

वरिष्ठ प्रबंधक गौरव द्विवेदी ने मंच का संचालन किया। राजविका के प्रतिनिधि ने स्वयं सहायता समूह को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम में सचिव अनिल बैरवा, विशेष लेखा परीक्षक प्रभु लाल मीणा, कैलाश प्रसाद माली, हेमेंद्र श्रीवास्तव, संजय आर्य, जितेंद्र कुमार शर्मा, यशपाल सैनी, अंजलि, पवन कुमार शर्मा आदि थे।

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