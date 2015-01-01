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साक्षरता मिशन समिति का गठन:जिले में समस्त पीईईओ करेंगे ग्राम साक्षरता मिशन समिति का गठन

दौसा2 घंटे पहले
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जिला साक्षरता समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर पीयुष समारिया ने आदेश जारी कर जिले के समस्त पीईईओ को निर्देशित किया है कि प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा द्वारा जारी प्रारूप में तत्काल ग्राम साक्षरता मिशन समिति का गठन कर जिला साक्षरता कार्यालय शिक्षा संकुल दौसा में गठित समिति की सूचना दो दिवस में अनिवार्य रूप में जमा करवाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि ग्राम साक्षरता मिशन समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के सरपंच होगें एवं सचिव स्वयं पीर्ईईओ रहेंगे तथा शेष सदस्य निर्देशों के अनुसार मनोनीत किए जाएंगे। निदेशालय द्वारा निर्देशित प्रारूप समस्त संस्था प्रधानों को मेल कर दिया गया है।

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