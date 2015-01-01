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संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू:महामारी अधिनियम 2020 में संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू

दौसा2 घंटे पहले
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एडीएम एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार मीना ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, द्वारा समय- समय पर जारी किए गए विनियमों में तुरंत प्रभाव से संशोधन किया गया है।उन्होंने बताया कि विद्यमान विनियम -9 के स्थान पर प्रतिस्थापित आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित सहमति के बिना विवाह, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार से भिन्न कोई समाजिक, धार्मिक, राजनैतिक या किसी अन्य प्रकार का लोक या सामान्य समारोह या जमाव आयोजित नहीं करेगा। ऎसे समारोह या जमाव में आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक दूरी बनाये रखी जायेगी, प्रत्येक भागीदार समुचित रूप से फेस मास्क पहनेगा, प्रत्येक भागीदार की स्क्रीनिंग की जायेगी और समुचित स्वच्छता रखी जायेगी। भागीदारों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एवं इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाओं की निरन्तरता में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों को प्रतिषिद्ध करने वाले अपराधों के लिए विनिर्दिष्ट रकम पर शमन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

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