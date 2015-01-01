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घायल गाय का इलाज कराया:दाैसा से गाड़ी मंगाकर महवा में घायल गाय का इलाज कराया

दौसा2 दिन पहले
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नगर परिषद कमिश्नर सुरेंद्र मीणा की पहल पर दाैसा से 65 किमी दूर महवा के पास एक्सीडेंट में घायल एक गाय काे उपचार मिल सका। कमिश्नर मीणा महवा की और जा रहे थे, इस दाैरान उन्हाेंने सड़क पर एक घायल गाय काे पड़ा देखा। इस पर उन्हाेंने दाैसा में नगर परिषद टीम काे फाेन किया और यहां से गाय काे लेने के लिए गाड़ी महवा के लिए रवाना हुई।दाैसा लाकर गाय का जिला पशु चिकित्सालय में इलाज कराया गया। दाैसा में कमिश्नर सुरेंद्र मीणा की पहल पर एक्सीडेंट में घायल गायाें काे एंबूलेंस-108 की तर्ज में नगर परिषद की गाड़ी घटना स्थल पर लेने पहुंचती है। इसी प्रकार की पहल महवा, बांदीकुई और लालसाेट पालिका क्षेत्र में की जाए ताे एक्सीडेंट में घायल गायाें काे तुरंत इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। दाैसा में कमिश्नर की पहल पर एक्सीडेंट में घायल गायाें के उपचार के लिए एंबूलेंस की तर्ज पर गाड़ी की सेवा शुरू की थी। करीब 3 माह पूर्व शुरू की गई इस सेवा से एक्सीडेंट में घायल गायाें काे नियमित रूप से तत्काल इलाज की सुविधा मिल रही है। कमिश्नर मीणा ने नगर परिषद की टीम में शामिल 4-5 कर्मचारियाें के माेबाइल नंबर सार्वजनिक किए, जिन पर आम व्यक्ति काॅल कर एक्सीडेंट में घायल गायाें के संबंध में सूचना दे सकते हैं। कर्मचारियाें के माेबाइल नंबर बाेर्ड पर लिखवाने के साथ-साथ दैनिक भास्कर में भी खबर प्रकाशित कर लाेगाें के सूचनार्थ सार्वजनिक किया था।

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