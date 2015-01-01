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कूट रचित दस्तावेज तैयार कर चुनाव लड़ा:बहरावंडा सरपंच ने संतान संबंधी गलत जानकारी दी, मामला दर्ज

दुब्बीएक घंटा पहले
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ग्राम पंचायत बहरावंडा के सरपंच के खिलाफ दो से अधिक संतान होने पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है। सिकंदरा थाने में शुक्रवार को मामला दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बहरावंडा में सरपंच पद के लिए 10 प्रत्याशी ने भाग्य आजमाया।

जिसमें सरपंच पद पर रामफूल मीणा निर्वाचित हुआ। रामफूल मीणा की ओर से सरपंच पद के नामांकन पत्र में संतान संबंधी घोषणा में 4 संतान का उल्लेख किया गया। इसमें उसकी ओर से पुत्र राजपाल जन्म की तारीख 9 जून 1990, पुत्री प्रकाशी 5 जुलाई 1991 व पुत्री नरेशी 14 जुलाई 1992 व एक पुत्र संजय की जन्म तारीख 15 मार्च 1995 दर्ज की गई है। इस संबंध में सरपंच पद के प्रत्याशी रही शिखा मीणा की ओर से आरोप है कि सरपंच रामपुर मीणा की ओर से उसके पुत्र संजय कुमार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मे जन्मतिथि 6 जुलाई 1996 है। उसने बताया कि संजय ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2012 में 10वीं की परीक्षा दी है। इसमें उसका रोल नंबर 0905927 है। इस की जन्म तारीख 6 जुलाई 1996 है। सरपंच रामफूल मीणा की ओर से दस्तावेजों में काट छांट कर पंचायत राज अधिनियम के एक्ट के तहत 1994 से 27 नवंबर 1995 की कालावधी में फर्जी तरीके से अपने बच्चे की आयु दर्ज की है। उसका पुत्र संजय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भराव में प्रारंभिक कक्षा में पढ़ा है।

वहां पर भी उसका एसआर रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 6 जुलाई 1996 है। रजिस्टर की संख्या 325 में दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच पद के लिए नामांकन के दौरान सरकार की ओर से झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उसने अपनी संतान संबंधी अयोग्यता को छुपाया गया। 27 नवंबर 1995 के बाद उसके पुत्र संजय का जन्म हुआ है ऐसे में वह चुनाव लड़ने के लिए ही योग्य नहीं था। उसकी ओर से इस मामले को लेकर 23 सितंबर 20 को नामांकन दर्ज होने के बाद दस्तावेज सहित रिटर्निंग अधिकारी को शिकायत की गई। उसकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। इसको लेकर उन्होंने सिविल न्यायालय में सरपंच रामफुल मीणा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

बिना मास्क पर चालान काट 2500 रुपए वसूले
त्याेहारी और सावे के सीजन में मार्केट व सार्वजनिक स्थानाें पर भीड़-भाड़ के चलते काेराेना के मरीज बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए नगर परिषद की टीम बिना मास्क घूमने वालाें से सख्ती से पेश आ रही है। सख्ती के पीछे मुख्य उद्देश्य लाेगाें की जिंदगी काे काेराेना संक्रमण से बचाना है। इसी कड़ी में शुक्रवार काे नगर परिषद की टीम ने शहर में घूम-घूम कर मार्केट/सार्वजनिक स्थानाें पर बिना मास्क घूमते पकड़े लाेगाें के चालान काटे और माैके पर ही 2500 रुपए जुर्माना वसूला। कमिश्नर सुरेंद्र मीणा की पहल पर नगर परिषद टीम लाेगाें काे मास्क बांटकर लगातार जागरुक कर रही है। टीम ने आगरा और लालसाेट राेड पर बिना मास्क पहनने घूमने वालाें के खिलाफ कार्रवाई की। इस दरमियान दाे दर्जन से ज्यादा लाेगाें के चालान काटे अाैर उन से माैके पर ही 2500 रुपए वसूले गए।

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