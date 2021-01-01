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विद्यार्थी परेशान:आयुक्तालय प्रतीक्षार्थ छात्रों की राह में अटका रहा रोड़े

दौसा2 घंटे पहले
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  • दस्तावेज जमा नहीं कराने पर प्रवेश रद्द हो तभी दूसरे छात्रों को मौका मिल सकता है

आयुक्तालय कालेज शिक्षा के स्तर पर प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियाें काे एडमिशन देने की राह में लगातार राेड़े अटकाए जा रहे हैं। अब 2 फरवरी काे आयुक्तालय की और से नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें लिखा है कि 15 जनवरी के बाद जिन विद्यार्थियाें ने एप्लीकेशन फार्म या टीसी वापस ले ली है। ऐसे विद्यार्थियाें की जगह प्रतीक्षा सूची में फीस जमा करा चुके विद्यार्थियाें काे एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए प्रवेशित के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियाें काे भी 6 फरवरी तक दस्तावेजाें का सत्यापन कराना हाेगा। पंडित नवल किशाेर शर्मा पीजी कालेज में एप्लीकेशन फार्म/टीसी वापस लेने वालाें की संख्या मात्र 35 है, जबकि 15 जनवरी तक दस्तावेजाें की जांच नहीं कराने वाले विद्यार्थियाें की संख्या अकेले पीजी कालेज में ही 737 है। पूरे जिले की बात करें ताे 1500 से अधिक विद्यार्थी हैं, जाे दस्तावेजाें की जांच कराने नहीं पहुंचे। ऐसे में आयुक्तालय स्पष्ट आदेश दे कि जिन विद्यार्थियाें ने दस्तावेजाें की जांच के साथ टीसी-सीसी जमा नहीं कराई, उनके नामांकन रद्द किए जाएं। तब ही प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियाें का प्रवेश का सपना पूरा हाे सकता है। दैनिक भास्कर में 31 अक्टूबर के अंक में “छात्राें ने 3-3 कालेज में भर दिए थे आवेदन, काेविड के कारण दस्तावेजाें की जांच नहीं हाेने से ऐसे छात्राें की छंटनी नहीं, दूसरे सैकड़ाें छात्राें के दाखिले का सपना अधूरा’’ शीर्षक से विस्तार से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद नवंबर माह में विद्यार्थियाें के दस्तावेजाें की जांच शुरू हुई, जिसकी 3 बार तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी तक विद्यार्थियाें के दस्तावेजाें की जांच की गई। इसके बावजूद दाैसा पीजी कालेज व बांदीकुई में कुल 1135 छात्र दस्तावेजाें का सत्यापन कराने नहीं पहुंचे।प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियाें के एडमिशन के मुद्दे से 27 जनवरी काे भास्कर की और से संभागीय आयुक्त डाॅ. संभागीय आयुक्त काे रूबरू कराया था। इस पर संभागीय आयुक्त डाॅ. शर्मा ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि आयुक्तालय में बात करूंगा, लेकिन संयुक्त निदेशक साेमित्र झा ने गुमराह कर दिया और बाेले कि हम 3 बार दस्तावेज सत्यापन की तिथि बढ़ा चुके हैं। अब आगे संभव नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दस्तावेज सत्यापन की तिथि बढ़ाने की बात ही नहीं है, बल्कि सीधी बात यह है कि जिन विद्यार्थियाें ने अपने दस्तावेजाें का सत्यापन नहीं कराया है उनकी जगह प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियाें काे एडमिशन दिया जाए। आयुक्तालय की टालमटाेल की नीति काे देखते हुए विद्यार्थियाें काे अब सांसद व विधायक सरकार या उच्चा शिक्षा मंत्री स्तर पर मांग उठाएंगे ताे उनका प्रवेश का सपना पूरा हाे सकता है।

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