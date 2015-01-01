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श्रद्धालुओं के लिए लगाई बैंच:शनि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लगाई बैंच

दौसा2 घंटे पहले
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अंतरराष्ट्रीय विजयवर्गीय वैश्य महा संगठन के तत्वावधान में धनतेरस के अवसर पर गुरुवार को मूलचंद मालीराम नईवाल परिवार सिकंदरा वालों की तरफ से शनि मंदिर कलेक्ट्रेट चौराहा पर भक्तों के लिए बैंच रखी गई।महा संगठन के अध्यक्ष सुरेश चंद्र विजयवर्गीय कुंडल ने कहा कि महा संगठन आए दिन धार्मिक कार्यक्रम करता रहता है। पूर्व में भी कलेक्ट्रेट चौराहे पर 4 बेंच रखी हैं। अब तक सार्वजनिक स्थानों पर 21 बेंच रखी जा चुकी है। रोडवेज डिपो में जल मंदिर बनाया है। शीघ्र ही पंचमुखी हनुमान मंदिर आगरा रोड में पक्षियों के लिए चुग्गा घर का उद्घाटन होगा। संरक्षक द्वारका दुब्बी, सुशील विजय सिकंदरा, मुकेश विजय सिकंदरा, सुनील दुब्बी, रामबाबू ईटका, धर्मेंद्र विजय दुब्बी, हरिनारायण विजय कुंडल, योगेश विजय कुंडल, अभिषेक विजय, शैलेश विजय डगोता, दीपक विजय आदि मौजूद थे।

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