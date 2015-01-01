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काला दिवस मनाया:गहलोत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर भाजयुमो ने किया प्रदर्शन, काला दिवस मनाया

दौसा24 मिनट पहले
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भारतीय जनता युवा मोर्चा दौसा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर गुरुवार को काला दिवस मनाया।सभी युवा कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर सोमनाथ चौराहे पर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह डोई ने कहा कि सरकार ने बेरोज़गार युवाओं को 3500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का झूठा वादा करके सरकार बनाई थी। न तो सरकार ने ये वादा पूरा किया न ही इसकी क्रियान्विति के लिए भविष्य में कोई योजना बनाई। किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ करने का वादा भी अभी तक अधूरा है। साथ ही किसानों पर बिजली बिलों में वृद्धि करते हुए और मंडी टैक्स में बढ़ोतरी करते हुए अतिरिक्त भार लाद दिया है। जो कि राज्य सरकार की वादाखिलाफी एवं नाकामी को दर्शाता है। राज्यपाल से सरकार को बर्खास्त करने की युवा मांग करते हैं। इस दौरान महामंत्री नकुल दुबे, उपाध्यक्ष नीलेश गौतम,योगेश तिवारी, भूपेंद्र सिंह भवानी सिंह , मयंक शर्मा, जतिन खटाणा, मोंटी शर्मा, मुकेश पोसवाल, दीपक जोशी, सुशील जैमन, सोनू शर्मा, राजेश, महेश, दीपांश मौजूद रहे।

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