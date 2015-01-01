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दीपोत्सव का उत्साह:बाजार में रौनक, अच्छी ग्राहकी से बरस रहा धन, व्यापारी खुश

दौसा2 घंटे पहले
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  • ज्वैलरी, बर्तन व ऑटोमोबाइल पर विशेष ऑफर, दौसा में 120 बाइक व 50 कारों की हुई बुकिंग, 10 करोड़ का कारोबार

बाजारों में दीपोत्सव की सजावट हो गई है। धनतेरस की बिक्री गुरुवार को ही शुरू हो गई है। दुकानदारों ने जिले में करीब 10 करोड़ का व्यवसाय किया है। धनतेरस शुक्रवार को मनाई जाएगी, लेकिन 1 दिन पहले ही बिक्री शुरू होने से बाजारों में उमंग व उत्साह का माहौल है। धनतेरस पर शगुन के तौर पर बर्तन खरीदनेकी रिवाज के चलते बर्तन विक्रेताओं ने दुकानें सजा ली है इस बार उन्हें करीब 50 लाख की बिक्री कीउम्मीद है।इसी तरह चांदी के सिक्के और ज्वेलरी की दुकानों पर ग्राहकी अच्छी हुई है। धनतेरस पर जिले में करीब 40 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद लगाई है। इसके लिए दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों पर जोरदार सजावट की है। दीपावली की सजावट गली मोहल्लों में भी हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, शूज आदि की अच्छी बिक्री हुई। जिले भर में ज्वैलरी की 800 दुकानें हैं। इनमें बड़े शोरूम भी है जहां 2 करोड़ की बिक्री हुई। दौसा शहर में 70 दुकानों पर एक करोड़ का कारोबार हुआ। ज्वेलर्स ने बताया कि धनतेरस पर जिले में ₹8 करोड़ का व्यवसाय और होगा।

ऑटोमोबाइल मार्केटमें तेजी से आई उछालऑटोमोबाइल मार्केट में 20 फीसदी उछाल देखा जा रहा है। जिले में एक हजार से अधिक बाइक की बिक्री होगी। जिनकी डिलीवरी धनतेरस के दिन दी जाएगी। जिले भर में 200 बाइक से उन्हें 1.25 करोड़ के व्यवसाय की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि दौसा में 120 बाइक की बुकिंग हो चुकी है। जिले में 50 कार भी बुक हुई हैं। जिनसे 40 करोड़ रुपए का व्यवसाय होगा।इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में डबल धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में इस बार दीपावली के साथ शादियों की बिक्री की भी धूम मची हुई है। शादी का पूरा पैकेज लेने पर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की बिक्री पर गिफ्ट का भी पैकेज दिया जा रहा है। शहर में 5-6 शोरूम पर 40 लाख की बिक्री होगी। वहीं जिले में 35 शोरूम पर दो करोड़ की बिक्री की उम्मीद है।

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