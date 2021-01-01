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चार दिन से रोज चोरी:दौसा में लगातार चाैथे दिन भी दुकानों के टूटे ताले, डेयरी बूथ से नकदी व सामान चाेरी

दौसा4 घंटे पहले
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  • शहर में चोरी की वारदातों का नहीं रुक रहा सिलसिला

शहर में लगातार चाैथे दिन भी चाेरी की वारदात हुई। चाेराें ने मंगलवार रात काे साेमनाथ चाैराहे के पास एक डेयरी बूथ का ताला ताेड़ दिया और नकदी व सामान चाेरी कर ले गए। दौसा में 31 जनवरी को 5 दुकानों के चोरों ने एक साथ ताले तोड़े। इनमें करीब डेढ़ लाख रुपए का सामान भी चोरी कर ले गए। इसके बाद 1 फरवरी को दो दुकानों के ताले तोड़े। इसमें ज्वेलरी की दुकान से तीन लाख का माल ले गए। 2 फरवरी को डायग्नोस्टिक सेंटर का ताला तोड़कर 5500 ले गए। चोर सीसीटीवी में भी कैद हो गए लेकिन पुलिस उनको अभी तक नहीं पकड़ पाई। लगातार चौथे दिन मंगलवार की रात डेयरी में चोरी की वारदात कर डाली। 4 दिन में करीब 5 लाख रुपए की चोरी हो गई।चाेरी की वारदात महेंद्र शर्मा के डेयरी बूथ में हुई। महेंद्र शर्मा बुधवार सुबह डेयरी पर पहुंचा ताे ताले टूटे मिले व सामान बिखरा मिला। चाेरी का पता चलने पर आसपास के लाेग एकत्रित हाे गए। डेयरी संचालक ने पुलिस काे सूचना दी। इस पर काेतवाली पुलिस पहुंची व माैका मुआयना किया। महेंद्र शर्मा ने बताया कि चाेर करीब ढाई हजार रुपए नकद व बिस्कुट, चाॅकलेट, नमकीन, सिगरेट आदि चाेरी कर ले गए। डेयरी बूथ में पहले भी चोरी की वारदात हुई थी।सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पाईशहर में चार दिन से लगातार चाेरी की वारदात हाे रही है। चाेराें ने 31 जनवरी काे लालसाेट राेड पर पूनम टाकीज के पास पांच दुकानों के ताले ताेड़ दिए थे। इनमें तीन दुकानों से नकदी व सामान चाेरी कर ले गए। 1 फरवरी काे नया कटला व खंडेलवाल मार्केट में दाे दुकानों के ताले ताेड़ दिए। नया कटला में एक ज्वैलर की दुकान से करीब तीन लाख रुपए के जेवर चाेरी कर ले गए। 2 फरवरी काे जिला अस्पताल के सामने एक डायग्नाेस्टिक सेंटर व साेमनाथ चाैराहे के पास एक थड़ी का ताला तोड़ कर चोर नकदी व सामान चोरी कर ले गए। शहर में मुख्य बाजार व चाैराहाें पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कुछ वारदात में चाेर सीसीटीवी में कैद हाे गए, लेकिन पुलिस वारदातों का खुलासा नहीं कर पाई।पांच नाकेबंदी पाइंट व पुलिस गश्त, फिर भी लगातार वारदातशहर में रात काे पांच नाकाबंदी पाइंट बना रखे हैं। इन पर पुलिसकर्मी लगा रखे हैं। वहीं पुलिस गश्त का दावा कर रही है। इसके बावजूद चाेर बेखाैफ होकर लगातार वारदाताें काे अंजाम दे रहे हैं। शहर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन कई कैमरे खराब हैं।शहर में पुलिस गश्त बढ़ा दीशहर में पुलिस गश्त और बढ़ा दी है। सीसीटीवी कैमराें काे चेक कराया जा रहा है। खराब सीसीटीवी कैमराें काे ठीक कराया जाएगा। जरुरत के अनुसार सीसीटीवी कैमरे और लगवाए जाएंगे।-अनिल कुमार बेनीवाल, एसपी, दाैसा

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