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निर्झरना में हादसा:बस व ट्रक में आमने-सामने भिड़ंत, पुलिया से 20 फुट नीचे गिरी बस, 18 यात्री घायल

दौसा3 घंटे पहले
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  • सभी यात्री बिहार के, कोटा जा रहे थे, 6 की हालत गंभीर

लालसोट मनोहरपुर-कोथून राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार अलसुबह लालसोट थाना क्षेत्र के निर्झरना गांव के समीप ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बस पुलिया से 20 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 18 यात्री घायल हो गए, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। बस में 21 यात्री सवार थे। मान जा रहा है कि बस और ट्रक में किसी एक वाहन के चालक को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।प्रत्यक्षदर्शी सीताराम मीणा पप्पू लाल मोहनलाल मीणा ने बताया कि रविवार सुबह 5 बजे तेज धमाके की आवाज सुनी। कड़ाके की सर्दी के बावजूद धमाके की आवाज सुनते ही लोग घरों से निकलकर घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिया के नीचे खाई में गिरी बस में चिख-पुकार मची हुई थी। मौके पर पहुंचे सरपंच प्रद्युमन सिंह व ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकाला। घायलों के शरीर में बस के शीशे घुसे हुए थे। बस बिहार से कोटा जा रही थी जिसमें 21 यात्री सवार थे। ग्रामीणों ने एंबुलेंस बुला कर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

दुर्घटना में घायल लोग बस में बैठे 21 लोगों को अस्पताल में भिजवाया गया है। जिनमें से डेढ़ दर्जन लोगों को रेफर किया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार घटना में सेहरान खान, जवाहर, राजा, भोला, अभिमन्यु, विनय, कृष्णा, रामदयाल, गौतम, सुमन ,नवल, विनय यादव, घायल होगा जिनका प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया। वहीं निर्मल कुमार, राजीव, विजय कुमार, प्रवीण यादव, बिट्टू कुमार, भैरू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें सीधे दौसा भेजा गया है।

घायलों के शरीर में घुसे थे शीशे सरपंच प्रद्युमन सिंह ने ग्रामीणों के साथ घायलों को बस से निकालने के लिए अभियान चलाया। सूचना मिलते ही सीओ पुलिस शंकर लाल मीणा थाना अधिकारी मूलाराम सहायक पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण व एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे। बस के शीशे सवारियों के शरीर में घुसने के कारण घायल अवस्था में कंबल में लेटा कर निकाला गया।

संभवतया चालक को झपकी आने से हुआ हादसा सहायक पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण ने बताया कि बस बिहार से कोटा जा रही थी तथा ट्रक गुजरात से कोटा जा रहा था इसी दर्मियान निर्झरना पुलिया पर यह हादसा घटित हुआ। संभवत दोनों वाहनों में से किसी एक वाहन के चालक को नींद की झपकी आ जाने या पुलिया के पास घुमाव होने से अनियंत्रित हुई बस से यह हादसा घटित हुआ है। हालांकि जांच के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। मौके पर ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस से निकाला जिनमें से 6 गंभीर घायलों को सीधे दौसा भेजा गया है तथा बाकी के लोगों को राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र लालसोट पर भेजा गया। जहां पर चिकित्सक टीम द्वारा घायलों का उपचार किया गया।

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