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निरीक्षण:सीडीईओ ने किया डीईओ मा. कार्यालय का निरीक्षण

दौसा2 घंटे पहले
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मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक का निरीक्षण किया।इस दौरान शर्मा ने विभागीय योजनाओं, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, साइकिल वितरण, लैपटॉप वितरण, विभिन्न छात्रवृतियां, बोर्ड कैश बुक, राजकीय रोकड बही आदि की समीक्षा की। साथ ही सर्विस बुक, निजी पत्रावली, यात्रा कार्यक्रम, निरीक्षण प्रतिवेदन, संस्थापन सूचना, मान्यता के प्रकरण आरटीआई व आरटीई पत्रावली, विभागीय जांच, कोर्ट केसेज, अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शर्मा ने हिदायत दी कि सभी प्रभारी अपने-अपने प्रभार के बकाया कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें। अधीनस्थ विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण करें तथा सम्पर्क पोर्टल व सतर्कता प्रकरणों का भी जल्द से जल्द निस्तारण करें।निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों की 7 दिवस में पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें ।इस दौरान घनश्याम मीना जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, सहायक निदेशक राजीव शर्मा, अति. जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा, अति. जिला शिक्षा अधिकारी मनीषा शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मदनलाल बैरवा सहित कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद थे।

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