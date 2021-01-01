पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्नेह मिलन:केमिस्ट एसोसिएशन का स्नेह मिलन 21 को

दौसा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला केमिस्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक हुई। अध्यक्ष घनश्याम खंडेलवाल ने बताया कि बैठक में 21 मार्च को स्नेह मिलन समारोह, स्मारिका विमोचन व शैक्षणिक कार्यशाला आयोजित करने पर विचार विमर्श कर अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि स्मारिका के संपादन का कार्य शिवशंकर सोनी, नीरू गुप्ता करेंगें। इस दौरान सचिव अशोक शर्मा, सत्यनारायण गुप्ता, राधामोहन डंगायच, गौरीशंकर शर्मा, जयप्रकाश महवा, श्यामसुंदर बालाजी, दिनेश मामोडिया, सुधीर झालानी आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser