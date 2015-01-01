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भाईचारे से त्योहार मनाने का आह्वान:सीएलजी की बैठक में भाईचारे से त्योहार मनाने का आह्वान, मास्क पहनने पर जोर

दौसा2 घंटे पहले
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  • यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने का मुद‌्दा उठा

लालसोट उपखंड मुख्यालय पर पुलिस थाना प्रांगण में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस उप अधीक्षक सतीश यादव थाना अधिकारी राजवीर सिंह सहित नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी ने कहा कि दीपोत्सव का त्यौहार आपसी सौहार्द पूर्ण भाईचारे की भावना के साथ मनाएं। इस अवसर पर उन्होंने आतिशबाजी से परहेज रखने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने मास्क पहने की हिदायत दी । इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन जगदीश प्रसाद सैनी पूर्व वाइस चेयरमैन पुरषोत्तम जोशी पूर्व पार्षद राजेंद्र पांखला सिराज मोहम्मद शंभू सिंह मीठा लाल मीणा अनिल बुर्जा सहित अन्य लोगों ने भी शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने की मांग की।भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोकइधर दूसरी तरफ अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी ने एक आदेश जारी कर प्रातः 8 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

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