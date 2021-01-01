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पल्स पोलियो अभियान:कलेक्टर ने बालक को खुराक पिलाकर किया पल्स पोलियो अभियान का आगाज

दौसा3 घंटे पहले
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  • दो लाख 76 हजार 400 बालकों को दवा पिलाने का रखा है लक्ष्य

जिले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ रविवार को कलेक्टर पीयूष सामरिया ने जिला चिकित्सालय में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। अभियान में दो लाख 76 हजार 400 बालकों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 2 दिन और चलेगा।सीएमएचओ डाॅ. मनीष चौधरी ने बताया कि अभियान के शुभारंभ पर जिला अस्पताल में कलेक्टर पीयूष समारिया, पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर बी.एल. मीणा, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी को वैक्सीनेटर्स घर-घर जाकर दवा पिलाएंगे और तीसरे दिन 2 फरवरी को शहरी क्षेत्र दौसा, बांदीकुई और लालसोट में पल्स पोलियो की दवा पिलाएंगे। जिले में तीन दिन तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए चार हजार 910 सक्रिय सदस्यों की टीमों की तैनाती की गई है।जिले में पांच साल तक के बच्चों की संख्या लगभग 2 लाख 76 हजार 400 हैं, जिन्हें पोलियो की खुराक पिलाई का लक्ष्य रखा गयाहै। जिला अस्पताल सहित पांचों ब्लाकों के सभी 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 49 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व 313 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। जिले में दो सदस्य वाले कुल स्थाई बूथों की संख्या जहां 1552 हैं, वहीं 4 सदस्य वाले बूथों की संख्या 219 हैं। इस प्रकार जिले में 1171 बूथों पर कुल 3980 सदस्यों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के लिए तैनात किया गया है। घर-घर जाकर पोलियो की दवा पिलाने वाली टीमों की संख्या 1980 हैं, जिनमें ट्रांजिट टीमें 84 हैं, जो आवागमन वाले वाहनों में बच्चों को दवा पिलाने का काम करेंगी। इन ट्रांजिट टीमों में कुल 168 सदस्य हैं। मोबाइल बूथों की संख्या 281 हैं, जिनमें 562 सदस्य नियुक्त किए गए हैं।गटकी दो बूंद जिंदगी कीबांदीकुई |ब्लॉक में रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक सिंह ने बताया कि ब्लॉक में 405 बूथों, मोबाइल टीम व ट्रांजिट टीम के कुल 1044 सदस्यों की टीमें तैयार की गई थी। साथ ही कुल 52 सुपरवाइजरों ने पूरे ब्लॉक में पोलियो कार्यक्रम का सुपरविजन किया। बांदीकुई ब्लाक में कुल 53 हजार 224 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। जो बच्चे आज दवा पिलाने से वंचित रह गए। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में एक फरवरी एवं शहरी क्षेत्र में एक व दो फरवरी को घर-घर विजिट कर दवा पिलाई जाएगी। डॉ. एसआर शर्मा सहित ब्लॉक प्रबंधक लोकेश खंडेलवाल ने दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की।

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