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निकाय चुनाव:प्रत्याशियों के बारे में वार्ड के स्थानीय लोगों से फीडबैक लेगी कांग्रेस, भाजपा आज करेगी चुनाव प्रचार का श्रीगणेश

दौसा2 घंटे पहले
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  • बीजेपी के दिग्गज नेता जाएंगे हर वार्ड में, टिकट के लिए दोनों ही दलों में घमासान

नगर परिषद चुनाव में टिकट के लिए दोनों ही दलों के प्रत्याशियों में घमासान मचा हुआ है। इसके लिए भाजपा व कांग्रेस के पदाधिकारियों को टिकट चयन में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। टिकट वितरण के लिए हो रही बैठकों में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है।
कांग्रेस द्वारा नगर परिषद के पार्षद प्रत्याशियों के चयन के लिए गठित समिति की बैठक विधायक मुरारीलाल मीना की अध्यक्षता में हुई। जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजीलाल औढ ससमहित समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में तय हुआ कि पर्यवेक्षक अपने अपने वार्डों में जाकर प्रत्याशियों के संबंध में वार्ड के लोगों से फीडबैक लेंगे। इसके लिए डी. सी. बैरवा वार्ड 1, 2, 3 के लोगों से फीडबैक लेंगे। रामजीलाल मीना सूरजपुरा वार्ड 4, 53, 54, 3 में, शरद नागर वार्ड 8, 10, 11 में, रामनाथ राजोरिया वार्ड 14,15, 32, 5 में, बाबूलाल निर्झर वार्ड 17, 18, 19 में, रामधन सैनी वार्ड 20-21-22 में, रामलाल गोठवाल वार्ड 23-24, में, मुरलीमनोहर वार्ड 11-16-27 में, मौ. रहीस वार्ड 28-29-30 में, महैन्द्र मौर्य वार्ड 31-33-34 में, पदम गुर्जर वार्ड 35-36-38 में, कैलाश विजय वार्ड 37-39-40में, राजेन्द्र शर्मा वार्ड 41-42-43 में, करणीसिंह वार्ड 44-45 में, मनोहरलाल गुप्ता वार्ड 46-47-48 में, रामनिवास गांगड्या वार्ड 40-50-51 में, अवधेश शर्मा वार्ड 52-55-25 में, अब्दुल मजीद वार्ड 6-7-9 में दावेदारों के बारे में स्थानीय लोगों से फीडबैक लेंगे। पूर्व प्रवक्ता घनश्याम शर्मा ने बताया कि सभी समिति के सदस्य अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट 23 नवंबर को होने वाली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
भाजपा का चुनाव प्रचार आज से बड़े नेता जाएंगे घर घर
भारतीय जनता पार्टी दौसा शहर में चुनाव प्रचार का शुभारंभ 21 नवंबर को सुबह 10:00 बजे किया जाएगा। हर वार्ड भाजपा, घर घर भाजपा प्रचार अभियान का शुभारंभ दौसा नगर परिषद चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी वार्ड 6, 7 व 9 में करेंगे। सांसद जसकौर मीणा 1,2,3,4 राज्यसभा सांसद किरोडी लाल मीणा 48,52,53, रामकुमार वर्मा 23,24, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर 47, जिला संगठन प्रभारी श्रवण सिंह बगड़ी 44,45, जिला अध्यक्ष डॉ रतन तिवाडी 38,40,50, पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा 41, 49, नंदलाल बंशीवाल 27, 42, रामकिशोर सैनी 22, रामकिशोर मीना 43, वीरेंद्र मीना 18,19,20, पूर्व युवा बोर्ड अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी 12,17, लोकेश चतुर्वेदी43, एवं जिला महामंत्री राजकुमार जायसवाल वार्ड 26,28,30 में करेंगे।

टिकट के लिए दावेदारों का तांता, आवेदन की अंतिम समय सीमा समाप्त

नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा तथा कांग्रेस द्वारा 20 नवंबर को अंतिम तिथि घोषित कर दी जाने के कारण आवेदन देने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। आवेदकों ने सायंकाल 5 बजे तक कांग्रेस तथा भाजपा के निर्धारित स्थानों पर अपने आवेदनों को जमा कराने का काम किया। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस में आवेदन जमा करने की समय सीमा में शीथलन देते हुए 21 नवंबर की दोपहर 12 बजे तक के समय में बढ़ोतरी की है। ताकि चुनाव लड़ने वाले अधिक से अधिक लोग अपने आवेदन जमा करा सके। टिकट चयन समिति के सदस्य रामविलास खेमावास ने बताया कि कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए आवेदन जमा कराने की तिथि मैं बढ़ोतरी कर 21 नवंबर की दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है । इसके बाद किसी का आवेदन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 85 आवेदन फार्म प्राप्त हो चुके हैं। 21 नवंबर की दोपहर 12 बजे बाद जितने भी आवेदन फार्म प्राप्त होंगे उनका सर्वे करने के लिए कमेटी सदस्यों को भाग वार बांट दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लालसोट नगर पालिका क्षेत्र को तीन भागों में विभक्त किया गया है तथा 2-2 लोगों को सर्वे के लिए नियुक्त किया गया है। जो वार्डों में जाकर कार्यकर्ताओं की रायशुमारी करेंगे तथा उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट 22 नवंबर तक सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर तक टिकट के दावेदारों का पैनल तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद में टिकट का निर्धारण करने की कार्यवाही की जाएगी। तथा सर्वे कर रायशुमारी का काम शुरू कर दिया है। भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश जोशी रामविलास मीणा डूंगरपुर ने बताया कि अब तक 125 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वार्ड में सर्वे अभियान चलाया जाएगा तथा जिताऊ व्यक्ति को पार्टी का टिकट दिया जाएगा। तथा पैनल बना कर पार्टी हाईकमान को नाम भेजे जाएंगे।

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