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जल संरक्षण:जल संरक्षण अभियान से आमजन को जोड़ें

दौसा11 मिनट पहले
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कलक्टर पीयुष समारिया ने गिरते भूजल स्तर के मद्देनजर जिले में संचालित वर्षाजल पुनर्भरण कार्यक्रम की निरन्तरता बनाने के लिए नव निर्वाचित सरपंचों से जल संरक्षण की अपील कर आमजन को इस जनोपयोगी अभियान से जोड़ने की अपील की है। इसी कड़ी में शनिवार को ग्राम पंचायत बनियाना की चौपाल पर वर्षाजल पुनर्भरण कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार महेश आचार्य ने कलक्टर पीयूष समारिया द्वारा भेजा गया जल-सन्देश सरपंच सुनीता सैनी की कापी दी। इस अवसर पर आचार्य ने कहा कि भूजल स्तर को नियन्त्रित करने के लिए वर्षाजल सहेजना ही सबसे आसान और महत्त्चपूर्ण उपाय है। छतो से बहने वाले स्वच्छ वर्षाजल को यदि सूखे कुएं, बावडियों या नाकारा अनुपयोगी हैण्डपम्प मे जोड़ दिया जाए तो जल संग्रहण से भूजल स्तर स्वतः ही बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से कलक्टर ने पहल कर ग्राम पंचायतो के माध्यम से आमजनता की भागीदारी बनाकर पुनर्भरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। ‘‘जल-संरक्षण’’ के संसाधनों की वर्षाकाल में तैयारी करने से इस कार्य में समय लग जाता है और बरसात के पानी की बर्बादी भी होती रहती है। सरपंच सुनीता सैनी ने कहा कि वर्षाजल संरक्षण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बनियाना की पूर्ण भागीदारी रहेगी व पंचायत मे सभी लोगों को भी वर्षाजल सहेजने के लिए जागरूक किया जाएगा।इस अवसर पर जल संरक्षण, कोरोना नियन्त्रण एवं पढ़ना लिखना कार्यक्रमों मे भागीदारी का संकल्प करवाया गया। साथ ही पुनरीक्षण के दौरान 18 वर्षीय युवाओं का मतदाता सूची मे नाम जुड़वाने की अपील की गई। स्वीप कार्यक्रम के समन्वयक आचार्य ने कहा कि कोरोना से बचाव की दृष्टि से निर्वाचन विभाग ने नए मतदाताओं को आन लाइन नाम जुड़वाने की विशेष सुविधा दी है

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