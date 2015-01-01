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कोरोना का असर:कोरोना के कारण बेरोजगार हुए कुक कम हेल्पर

दौसा2 घंटे पहले
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कोरोना के कारण मार्च माह से विद्यालयों में छात्र छात्राओं का अवकाश चल रहा है। पोषाहार पकाने का कार्य भी बंद होने के कारण राज्य के लगभग पच्चीस हजार कुक कम हेल्परों की विद्यालयों में आवश्यकता नहीं रही है। आरपीएससी शिक्षक फोरम के जिला प्रवक्ता अभय सक्सेना ने बताया कि यह कुक कम हेल्पर बहुत ही गरीब वर्ग से होने के कारण वर्तमान में आर्थिक तंगी की मार झेल रही हैं। पिछले 9 महीने से कोरोना इन के लिए काल बनकर आया है। एक तरफ गरीबी से परेशान पोषाहार निर्मात्री दूसरी तरफ कोरोना के कारण काम बंद होने से कोरोना ने इनके लिए कोढ़ में खाज का काम किया। दीपावली त्यौहार भी इनके लिए फीका पड़ गया। सक्सेना ने बताया कि जहां राज्य सरकार ने कोरोना काल में आदेश प्रसारित कर रखे हैं कि किसी भी संविदा कर्मी का मानदेय रोका नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में कुक कम हेल्परों का मानदेय रोकना अन्याय पूर्ण है। फोरम के संगठन मंत्री कमल विगास ने कहा कि विद्यालय में बालकों को खाद्यान्न का वितरण निरंतर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुक कम हेल्परों को भी उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए मानदेय का भुगतान अविलंब किया जाना चाहिए। पोषाहार निर्मात्री सरोज सैनी, आशा सेन, गायत्री शर्मा ने बताया कि लगभग दस वर्षों से हम विद्यालयों में कार्य कर कर परिवार का गुजर-बसर कर रहे थे। अब हमें अन्य जगह काम भी नहीं मिल रहा। परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार से मांग है कि हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए शीघ्र मानदेय दिया जाए। फोरम के जिला संयोजक कैलाश शर्मा व जिलाध्यक्ष प्रहलाद फाटक्या ने मुख्यमंत्री, आयुक्त एमडीएम को पत्र लिखकर कुक कम हेल्परों को पिछले 9 महीने का मानदेय तथा निरंतर मानदेय का भुगतान करने की मांग की गई है।इस मौके पर कालूराम मालपुरिया, परमानंद शर्मा, वसीम अहमद, शिवसागर जांगिड़, जितेंद्र सैनी, राजेश निर्वाण, सतीश शर्मा, रामबाबू विजयवर्गीय, राजेंद्र, मुरलीधर मीणा, राम खिलाड़ी मीणा, शिवदत्त उपमन, देवकीनंदन महावर, जय सिंह गुर्जर, अजय भान सिंह भाटी, राजेंद्र सिंह सहित फोरम पदाधिकारियों ने कुक कम हेल्पर की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए मानदेय भुगतान का समर्थन किया है।

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